Гонки на лафетах и перестройка 2.0 Телеграмм-канал «Серпом По»

6.12.2019, 9:00

Если революция не начнется раньше.

67-летний Путин подписал указ, продлив еще на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ – 80-летнего Садовничего и совсем юного, 60-летнего Кропачева. Все – в строгом соответствии с законом, который снял возрастные и временные ограничения для ректоров двух главных университетов страны.

Нам по-прежнему непонятно только одно: почему на 5 лет-то? Зачем зря публику будоражить ненужными мыслями о переменах, трансфертах и реальных выборах (студенты МГУ ранее написали открытое письмо с требованием вернуть МГУ автономию и выборность ректора)?

СерпомПо в который раз уже предлагает для системообразующих персон нашего государства (начиная с президента, разумеется) все ограничения отменить и оставить один срок – до выноса тела. Как во времена брежневского застоя.

Ну а потом, как кто-то помнит, а кто- то читал в учебниках, начнется, самое интересное! Гонки на лафетах!

Ну и перестройка – 2.0, конечно.

Если революция не начнется раньше.

Но лично мы за сугубо мирный, «лафетный» путь развития…

Телеграмм-канал «Серпом По»