Белорус рассказал об уловках ЖКХ, вгоняющих людей в долги 5 6.12.2019, 9:51

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Перед этим он выиграл суд у «Гомельоблгаза».

Ежемесячно каждый ответственный белорус оплачивает все коммунальные платежи. Бережно хранит все квиточки и чеки. Но потом что-то идет не так. И, оказывается, что он еще и должен государству, пишут «Сильные новости».

Как такое возможно и возможно ли в принципе? Оказывается — да.

Гомельчанин Юрий Драенков попал в такую ситуацию. Однажды к нему пришли проверять газовые счетчики, обнаружили в них изъяны и насчитали долг. В итоге Юрий оказался должен «Гомельоблгазу» 5. 000 белорусских рублей. Гомельчанин решил побороть систему и выиграл суд у предприятия. Попутно вскрылось много подробней работы структуры, о которых полезно узнать каждому белорусу.

Подробности — смотрите в видео.