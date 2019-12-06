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В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина

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  • 6.12.2019, 15:13
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В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
Иллюстрационное фото

Почти две тонны кокаина привезли в контейнере с мелом из Колумбии.

В Польше правоохранители изъяли рекордную по объемам контрабанду кокаина весом 1850 кг. Наркотик оценили в 2 млрд злотых ($526 млн). Об этом сказал на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет. Международные преступные группы хорошо организованы, поэтому профессионализм налоговой службы, полиции, центрального следственного управления дают возможность сказать, что мы можем спать спокойно», – сказал глава польского правительства.

Как добавил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, кокаин предназначался для европейского рынка. Правоохранительным органам удалось обнаружить лабораторию, где кокаин очищался от примесей, так как его перевозили в контейнере с мелом из Колумбии.


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