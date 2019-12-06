Уровень безработицы в США рекордно снизился 1 6.12.2019, 21:09

В минувшем месяце в стране было создано более 266 тысяч новых рабочих мест.

По данным Министерства труда США, в минувшем месяце в стране было создано более 266 тыс рабочих мест, что значительно превысило ожидаемые экономистами 187 тыс, сообщило в пятницу агентство Associated Press (перевод - «Голос Америки»).

Уровень безработицы опустился с 3,6% в октябре до 3,5% в ноябре, что является рекордным показателем за последние 50 лет. Зарплаты при этом выросли на 3,1% в сравнении с предыдущим годом.

Инвесторы оптимистично отреагировали на сообщение Минтруда – индекс Доу-Джонса подрос на утренних торгах более чем на 270 пунктов.

Устойчивый рост рынка труда помог убедить потребителей в том, что экономика растет, гарантируя рост доходов и занятость американцев. Потребление стало еще более важным драйвером роста после того, как торговые конфликты между США и другими крупными экономиками привели к снижению экспорта и заставили многие компании сократить свои расходы.

«Сегодняшний отчет о рынке рабочих мест, более чем какой-либо другой отчет, вышедший в последние месяцы, развеял все остававшиеся опасения насчет неизбежной рецессии в американской экономике», - говорит Гэд Леванон, экономист из Conference Board.

Позитивные данные, представленные Минтруда, позволяют предположить, что Федеральная резервная система, заседание которой назначено на следующую неделю, навряд ли снизит базовые краткосрочные ставки в ближайшее время. ФРС трижды снижал ставки в этом году, пытаясь усилить экономический рост.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила о том, что, «несмотря на некоторые обнадеживающие цифры, ноябрьский отчет о рынке рабочих мест малоутешителен для фермеров и для упорно работающих семей, которые пытаются остаться на плаву с учетом роста стоимости жизни и растущей неопределенностью… Мы должны предпринять меры, чтобы увеличить безопасность пожилых и семейных американцев в плане здравоохранения и финансов. На следующей неделе Палата представителей примет революционный закон о снижении стоимости лекарств, чтобы наконец-то лишить американцев необходимости платить больше за лекарства… в сравнении с другими странами», - отметила Пелоси, пообещав, что благодаря этому будут сохранены средства пациентов, работодателей и налогоплательщиков.