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На фоне массовых протестов в Минске Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

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  • 7.12.2019, 14:42
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На фоне массовых протестов в Минске Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Скриншот видео телеканала СТВ

Борт с диктатором приземлился в аэропорту российского города.

Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает tut.by телеканал СТВ.

Известно, что после обеда в Сочи Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Правители должны обсудить насущные вопросы двусторонних отношений, а позже подписать «дорожные карты» углубленной интеграции в «союзном государстве».

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.


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