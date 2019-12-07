На фоне массовых протестов в Минске Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

На фоне массовых протестов в Минске Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным5
- 7.12.2019, 14:42
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Борт с диктатором приземлился в аэропорту российского города.
Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает tut.by телеканал СТВ.
Известно, что после обеда в Сочи Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Правители должны обсудить насущные вопросы двусторонних отношений, а позже подписать «дорожные карты» углубленной интеграции в «союзном государстве».
Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.