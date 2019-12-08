Украина договорилась с МВФ о помощи на $5,5 миллиардов 8.12.2019, 8:20

Программа рассчитана на три года.

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) достигли с украинскими властями договоренностей на рабочем уровне (staff-level agreement) по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в размере 5,5 млрд долларов (4,9 млрд евро). Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе фонда. Информация о договоренностях была озвучена в ходе телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, передает dw.com.

Решение еще должно быть одобрено руководством и исполнительным советом МВФ. Георгиева отметила, что в ходе телефонного разговора "поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в деле продвижения реформ и проведения устойчивой экономической политики".

По ее словам, в фонде поддерживают нацеленность украинских властей на обеспечение более интенсивного всеобъемлющего роста и макроэкономической стабильности. При этом директор-распорядитель добавила, что финансовые успехи Украины, в значительно степени зависят от укрепления правопорядка, независимости судебной системы и оздоровления банковского сектора.

Зеленский хочет активизировать экономический рост

Украинский президент в свою очередь подчеркнул, что хотел бы активизировать экономический рост. "Нас не устраивают текущие темпы", - отметил Зеленский. "Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ", - цитирует его пресс-служба президента.

В конце ноября миссия МВФ покинула Киев без достижения договоренностей по новой программе. Руководитель миссии фонда в Украине Рон ван Роден заявил тогда, что диалог с Киевом будет продолжен.