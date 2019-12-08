На Майдане в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»: онлайн-трансляция 2 8.12.2019, 14:31

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Фото: obozrevatel.com

В протесте участвуют лидеры оппозиционных партий Украины.

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция, организаторы которой хотят напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о "красных линиях" накануне встречи в Париже в нормандском формате, сообщает gordonua.com.

Трансляцию в режиме онлайн ведут украинские телеканалы.

Акцию инициировали лидеры партий "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос". В совместном обращении Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук отметили, что власти нужно напомнить о требованиях украинского народа. На Майдане находятся сотни человек, на сцене выступают украинские политики.

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com