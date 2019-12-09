Зеленский скажет, а Путин согласится? Иван Яковина, «Новое время»

9.12.2019, 10:31

Иван Яковина

Сейчас у Украины фантастическая стартовая позиция для переговоров с РФ.

На саммите лидеров стран НАТО в Лондоне Москва добилась отличного результата, хотя физически там никак не присутствовала. Но вот в Париже, куда на саммит «нормандской четверки» приедет Владимир Путин, это будет намного сложнее.

Сейчас много всего говорят о том, чего ждать от этой встречи. Она будет действительно важной: там впервые проведут переговоры Зеленский и Путин.

В отличие от многих своих коллег, я настроен довольно оптимистично. Дело в том, что у Украины будут очень хорошие стартовые позиции.

Выборы на Донбассе сейчас Путину нужны больше, чем Зеленскому. Россия хочет как можно скорее впихнуть оккупированные территории в Украину, легализовать их там и полностью снять с себя ответственность за их судьбу.

Кремль надеется, что это приведет к снятию части западных санкций и оживлению полумертвой российской экономики. Путин также хочет избавиться от необходимости платить зарплаты и пенсии на разоренных оккупированных территориях и поддерживать там социалку.

Все это нужно сделать до выборов в российскую Госдуму 2021 года, чтобы показать россиянам, какой он миротворец и как он умеет договариваться с Западом. От успеха «Единой России» на этих выборах будет зависеть успех операции передачи власти от Путина к Путину в 2024 году.

В общем, если коротко, то дело обстоит так: чтобы остаться президентом и выжить в 2024 году, Путину нужна победа на выборах в Думу в 2021-м. Чтобы победить в 2021 году, ему надо снять санкции и оживить экономику в 2020-м.

Ну а для этого надо как можно скорее провести выборы уже на Донбассе. Сроки и условия проведения выборов на Донбассе он и собирается сейчас обсудить с Зеленским. Путину надо все делать очень быстро.

Поэтому Зеленский может сказать: можно и быстро, но только на наших условиях. «Л/НДР» распускаются, тяжелое оружие и боевики едут в Россию, а выборы проходят по нашим законам, с нашими СМИ и партиями.

Если нет, то и нет. Можем подождать, пока благодарные сограждане скинут нынешнего президента России. Говорить будем уже со следующим. Я думаю, в таких условиях Путин быстренько согласится на любые условия Зеленского.

Похожая ситуация будет в переговорах по газу. Украинский президент может сказать российскому: нам нужен 10-летний контракт на перекачку газа по нашей ГТС по нормальной транзитной цене. Или же вариант: контракт на один год, но по цене в 10 раз выше обычной.

Путину придется соглашаться. Дело в том, что он обязан исполнять контракты с Европой, а обходных путей транспортировки газа в обход Украины пока нет. Соответственно, Зеленский может сказать: «Ну, если вы не хотите платить обычную цену за транзит, то возите свой газ баллонами по железной дороге. Это уже ваша забота».

Если Путин будет требовать отказаться от выплаты денег, присужденных «Нафтогазу» международными судами, надо сразу же слать его куда подальше. Но вежливо. Ни единой причины оказываться от этих денег у Украины нет.

Сейчас у Украины просто фантастическая стартовая позиция для переговоров с Россией. Я думаю, поэтому Путин так долго и мямлил, оттягивая дату проведения саммита. Но теперь ему все-таки придется пойти на уступки Украине, что, конечно, очень хорошо. Надеюсь, что так все и будет.

Иван Яковина, «Новое время»