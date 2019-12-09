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Фотофакт: Под Сморгонью поставили новогоднюю елку из соломы

  • 9.12.2019, 18:37
Фотофакт: Под Сморгонью поставили новогоднюю елку из соломы

Необычная елка появилась около деревни Сутьково.

Около деревни Сутьково в Сморгонском районе появилась необычная елочка, пишет местная районная газета "Светлый путь".

Сделали её работники КСУП "Синьки" из соломенных тюков. Сообщается, что новогодняя инсталляция органично вписалась в деревенский пейзаж.

Обычно сельские работники делают из соломенных тюков тракторы либо человеческие фигуры: перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года под Гродно поставили соломенных хоккеистов.


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