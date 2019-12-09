Фотофакт: Под Сморгонью поставили новогоднюю елку из соломы
- 9.12.2019, 18:37
Необычная елка появилась около деревни Сутьково.
Около деревни Сутьково в Сморгонском районе появилась необычная елочка, пишет местная районная газета "Светлый путь".
Сделали её работники КСУП "Синьки" из соломенных тюков. Сообщается, что новогодняя инсталляция органично вписалась в деревенский пейзаж.
Обычно сельские работники делают из соломенных тюков тракторы либо человеческие фигуры: перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года под Гродно поставили соломенных хоккеистов.