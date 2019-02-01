Десятки тысяч белорусов зарабатывают в месяц 1 рубль 4 1.02.2019, 8:15

3,089

Архивное фото komkur.info

Именно столько за месяц можно заработать на физически тяжелой работе в белорусских колониях.

И это лишь одна из форм издевательств над теми, кто отбывает наказание, уверены правозащитники.

Более 32 тысяч человек в Беларуси сегодня в той или иной степени сталкиваются с нарушениями своих прав в местах лишения свободы. Рано или поздно все они выйдут на свободу, где должны начинать новую жизнь. Приспособиться пока удается единицам, отмечает руководитель Белорусского документационного центра и автор информационной кампании «Вернем человека», направленной на помощь бывшим заключенным, Раиса Михайловская.

В 2013 году Юлия Ч. получила восемь лет лишения свободы по «наркотической» статье. Сегодня молодая женщина провела за решеткой более половины срока, освоила профессию швеи, не имеет нарушений и замечаний и уже три года назад могла бы претендовать на досрочное освобождение. Но Юлия не может покинуть исправительное учреждение досрочно, так как у нее нет письма с предприятия, которое согласилось бы принять ее на работу до освобождения. Правозащитник и руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская отмечает, что Юлия написала более тридцати писем. На большинство не получила ответов. Пока на руках нет гарантийного письма от работодателя, женщина остается за решеткой.

«Мы очень надеемся, что найдется организация, которая сможет помочь Юлии. Мы в Белорусском документационному центре готовы держать связь с теми, кто может решить этот вопрос», – отмечает Раиса Михайловская.

Случай Юлии не единичный и не самый худший, признает правозащитник. К сожалению, пенитенциарная система Беларуси остается закрытой для журналистов и правозащитников, а потому повлиять на то, что там происходит, почти невозможно.

В программе «Беседа дня» на телеканале «Белсат» Раиса Михайловская рассказала о пытках, издевательствах и рабском труде в белорусских местах лишения свободы и попытках исправить это с помощью информационной кампании «Вернуть человека».