Политзаключенные не должны быть разменной монетой 2 1.02.2019, 10:19

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Фото: novychas.by

Все узники совести должны быть немедленно освобождены.

Политзаключенные не должны быть разменной монетой, - считают участники форума "Свободу политзаключенным Беларуси", который состоялся в Минске 30 января, передает Радыё Рацыя.

По словам координатора этого проекта Анны Шапутько, сейчас в заключении по политическим мотивам находятся, как минимум, 8 человек.

- Это правозащитник Михаил Жемчужный, это краевед Александр Юркойць, это четверо парней антифашистов: Илья Воловик, Вадим Бойко, Дмитрий Техонович и Филипп Иванов, это Тарас Аватаров, это Святослав Баранович, парень, который защищал людей от нападения милиционеров в штатском. Мы знаем, что ситуация остается сложной. Она сложная и у Михаила Жемчужного, который постоянно то в штрафном изоляторе, то в одиночной камере. Очень сложная ситуация и у Ильи Воловика, который больной сидит, у него и с сердцем проблемы и другие вопросы по здоровью. Давление идет и на Аватарова. И очень сильное давление в последнее время идет на Святослава Барановича.

Мы собрались, чтобы сейчас, накануне Европейских игр, подчеркнуть наличие политических заключенных в Беларуси. Мы понимаем, что политическая ситуация сейчас очень непростая. И политические круги Запада пытаются втянуть Александра Лукашенко в сферу своего влияния. Но политзаключенные не должны быть разменной монетой. Люди должны быть освобождены. И ради любых, самых добрых целей ни Европа, ни кто-либо другой не должны торговать политзаключенными с Лукашенко. Надо настаивать, чтобы права человека в Беларуси выполнялись, - говорит Анна Шапутько.

Общественный активист, журналист Николай Дедок на личном опыте знает, что такое быть в неволе за взгляды и действия, которые не нравятся сегодняшней власти. По его наблюдению, на форуме он увидел немало людей, которые решительно настроены защищать политзаключенных и нажимать на больные для власти точки. А это, в частности, проведение в Беларуси будущих Европейских игр.

- Я вижу, что у большого количества людей есть понимание того, что политзаключенные - это не только те, кого признал правозащитный центр "Весна", но и ряд других людей. Вижу также, что у власти изменилась тактика прессинга граждан. Она специально делает этот прессинг таким, чтобы белорусские, и как следствие, европейские правозащитники и зарубежные страны не признавали арестованных, задержанных людей политзаключенными.

Среди моих знакомых достаточно много репрессированных людей. Вот, например, сейчас Дмитрий Полиенко подвергается просто беспрецедентному прессингу. Его задерживают чуть ли не ежедневно. Милиция ходит к нему, как к себе домой буквально. Он является подозреваемым, или даже обвиняемым, не знаю точно, по уголовному делу. И одновременно на нем "висят" или две, или три административки. Смотришь его фейсбук - это фактически ежедневный прессинг: то к нему милиция приходит домой, то к нему подойдет участковый в магазине, то его задержат под домом, то его судят. И это не прекращается ни на один день. Последнее, что ему сказал его участковый: "Ты же понимаешь, что это будет длиться вечно".

То есть, здесь расчет просто на психологический слом человека. Ведь ты просто идешь домой, или выходишь из дома и не знаешь, когда вернешься. Это продолжается неделями, если не месяцами. И не будем забывать, что Дмитрий Полиенко только четыре месяца назад вышел из колонии. И я ожидаю, что до Европейских игр будет только хуже, до выборов, президентских и парламентских, будет только хуже, так как карательные службы придумывают все новые методы прессинга людей, инакомыслящих. И "творчески" подходят к этому, а гражданское общество, к сожалению, отстает и пока не выработало адекатные методы сопротивления репрессиям, - считает Николай Дедок.

Гражданская активистка, защитник мемориала жертвам сталинских репрессий Нина Богинская неоднократно подвергалось административному преследованию, огромным штрафам, в том числе за одиночные акции в защиту политзаключенных. Она считает, что в свободной стране не должно быть политзаключенных.

"А у нас страна несвободная," - говорит Нина Богинская. По ее мнению, власть в Беларуси фактически узурпирована:

- И ее определенная часть, пользуясь своим начальственным правом, меняет законы под себя. По Конституции все мы можем выражать свои мнения. Но тем молодым людям, которых сейчас закрыли за решетку, это запрещено. Вот как например, Святослава Барановича. Он вступился за беззащитную молодежь, а его потом нашли через полгода и посадили на несколько лет. А почему? Почему эта власть смеет так распоряжаться судьбами молодых людей? Пенсионеров штрафуют, а молодежь сажают. Я выходила на акции одна. Меня штрафуют. А почему я не могу ходить с плакатом "Свободу политзаключенным" или "Свободу народу"?

Сопредседатель Белорусской христианской демократии и модератор форума Павел Северинец рассказал о резолюции, которая была обсуждена, а потом принята участниками мероприятия.

Он напомнил, что в документе перечислены все 8 белорусских политзаключенных:

- Мы потребовали их освобождения до проведения Европейских игр. Мы потребовали прекращения уголовных дел против журналистов, репрессий против независимых СМИ. Отмены уголовного приговора профсоюзным лидером Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. А также отмены закона о противодействии экстремизму, который используется для политических репрессий против инакомыслящих в Беларуси.

Основная идея форума политзаключенных, - сказать Александр Лукашенко и европейцам, - в Беларуси нужно освободить политических заключенных, иначе эта тема будет звучать и во время Европейских игр в Минске, - подчеркнул Павел Северинец.