12 мировых рекордов, которые никто и никогда не побьет 1 10.02.2019, 14:41

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Самые невероятные достижения человечества.

Кажется, что с тех пор, как в 1955 году стала популярна Книга рекордов Гиннесса, люди то и дело пытаются побить чужие рекорды, а то и установить новые, причем иногда абсолютно нелепые. Но существуют такие рекорды, которые вызывают удивление и даже шок от того, что кто-то их мог установить, а уж побить их, мы ручаемся, никто при нашей жизни не сможет, пишет bigpicture.ru.

5221 попадание в корзину подряд

Тэд Сэйнт Мартин никогда не играл в баскетбол даже в колледже, но всю свою жизнь устанавливает потрясающие рекорды меткости. Начал он с рекорда Гарольда Левитта, который забросил 499 мячей, в 1975 году, и побил его с результатом 739 попаданий. А в возрасте 75 лет Тэд установил рекорд в 5221 попадание в корзину.

Молния ударила в одного и того же человека 7 раз

Рой Салливан работал смотрителем в американском Национальном парке Шенандоа. Ничего необычного в его жизни не происходило, разве что в период с 1942 по 1977 год в него 7 раз попала молния, что было официально зарегистрировано и подтверждено врачом парка. Кстати, Салливан с детства притягивал молнию — позже он признался, что, когда он косил траву с отцом, молния ударила прямо в его косу.

Приступ икоты, который длился 68 лет

С Чарльзом Осборном в 28 лет произошел необычный случай — он поднял тушу свиньи весом 159 кг и упал. Казалось бы, ничего такого, только сразу после этого у Чарльза начался приступ икоты, который продолжался 68 лет. Это не помешало ему вести обычный образ жизни — Чарльз два раза был женат и имел 8 детей. Икота неожиданно прекратилась в 1990 году, правда, Осборн не успел этим насладиться, так как умер всего несколько месяцев спустя от язвы. Было подсчитано, что Чарльз Осборн икнул около 595 миллионов раз.

Австралиец на протяжении 26 лет собирает пух из пупка

Даже представить не можем, почему этот рекорд никто не может побить. А может, и не хочет. Австралиец Грэм Баркер начал заниматься этим в 1984 году.

Альбом Майкла Джексона Thriller 30 раз становился платиновым

Культовый альбом поп-короля Thriller, в который входят такие хиты, как Beat It, Billie Jean, Thriller, в декабре прошлого года стал платиновым в рекордный 30-й раз.

Чистая победа — футбольный счет 222:0

В 1916 году студенческая футбольная команда Georgia Tech разгромила соперников из команды Cumberland со счетом 222:0.

Рестлер выпил 119 банок пива за один присест

Андре Рене Русимов, профессиональный французский рестлер, был настоящим гигантом из-за болезни акромегалия. Его даже называли Восьмым чудом света. Очевидно, он был невероятно сильным, а также большим любителем горячительных напитков. По словам его друзей, в день он потреблял около 7 тысяч калорий в виде алкоголя, и это не считая еды. При его росте 224 см и весе 240 кг такое количество алкоголя все равно кажется невозможным. Однажды на вечернем шоу Дэвида Леттермана он признался, что как-то раз за 6 часов выпил 119 банок пива, и множество свидетелей это подтвердило.

28 людей в одном автомобиле Mini Cooper

В ноябре 2012 года 28 британских гимнасток установили мировой рекорд, поместившись в автомобиле марки BMW за 10 минут.

Хоккеист Уэйн Гретцки

Один из самых известных спортсменов XX века, канадский хоккеист за свою карьеру установил 61 рекорд, в том числе наибольшее число голов (894), число голевых передач (1963), забитых голов за один сезон (92) — список можно продолжать бесконечно.

Самый высокий человек в мире

Американец Роберт Уодлоу был самым высоким зарегистрированным человеком в истории — 272 см. Роберт страдал опухолью гипофиза и акромегалией. В возрасте 8 лет его рост был уже 188 см, а в 18 лет — 254 см. После окончания школы Роберт с гастролями объехал все штаты США с цирком, затем поступил в колледж изучать право. Все, кто его знал, любили его и называли добрым великаном. Но со временем здоровье Роберта ухудшалось, и в возрасте 22 лет он умер от сепсиса, вызванного инфекцией от костыля.

Два гранд-слэма во время одного иннинга в бейсболе

В 1999 году во время бейсбольного матча Фернандо Татис, играющий за команду Cardinals, установил рекорд, успев сделать два гранд-слэма во время одного иннинга. Да, его команда, конечно, выиграла.

358 человек одновременно станцевали тверк

Да, и такие рекорды устанавливают. В 2013 году рэп-певица Биг Фредия организовала мероприятие, во время которого 358 человек одновременно танцевали тверк.