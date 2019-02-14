«Баста» – чиновникам: Бегите, пока не поздно 20 14.02.2019, 9:48

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Вас уже принесли в жертву.

Пару недель назад мы предупреждали оршанских чиновников о новом визите минского начальства с последующими «оргвыводами», пишет телеграм-канал «Баста».

Вчера он состоялся. Глава администрации Лукашенко Кочанова приехала в Оршу и устроила в райисполкоме уже привычный разнос:

«Времени на раскачку у вас нет, время уговоров прошло. Практически ни один ключевой показатель эффективности работы за минувший год не выполнен. Незамедлительно начинайте работать. Дело чести для всех нас - перевернуть и сдвинуть ситуацию по Оршанскому региону с мертвой точки. Затягивать никто не будет, будут вноситься предложения по кадрам, по-другому не получается».

Не перевернете и не сдвинете. Вы об этом лучше нас знаете. Следующий визит гостей из Минска закончится не просто «предложениями по кадрам», а показательной поркой и арестами. Вас уже назначили козлами отпущения. Бегите, пока не поздно — граница с Россией совсем рядом.