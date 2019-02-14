Минприроды России: Санкции не помешают продавать по дешевке сырье в Китай 3 14.02.2019, 14:08

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Российская экономика окончательно превращается в сырьевой придаток Поднебесной.

США не стоит тешить себя амбициозными планами о том, что новыми санкциями они смогут остановить промышленное развитие других стран. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил в четверг глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает finanz.ru.

«Я не думаю, что есть такие державы, которые могут просто остановить развитие промышленности той или иной страны. Это, во-первых, глупо, во-вторых, не надо себя тешить амбициозными планами, они заблуждаются», - сказал он.

Никакие санкции не заставят, например, Китай, отказаться от покупки дешевого сырья, подчеркнул Кобылки.

«Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома») часто говорит, что газ сначала надо продать, а потом добыть. Такая же ситуация со сжиженным природным газом и другим сырьем. Сначала - рынок. Когда мы реализовывали «Ямал СПГ», вы знаете, что практически все было законтрактовано и продано. Под эти контракты брались обязательства и выделялись деньги. Здесь то же самое, я думаю все риски, связанные с рынком оцениваются. Арктический СПГ будет очень долго востребован в мире, потому что он находится в естественном природном морозильнике», - сказал он.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за связанные с украинским кризисом события. Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России «в демократические институты за границей». Это санкции против «российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах». Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает запрет на покупку российского госдолга.