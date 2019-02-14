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Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на РФ

  • 14.02.2019, 18:37
Клемент Ванденборре
Фото: Photo News

Клемент Ванденборре, прослуживший в контрразведке 40 лет, отстранен от должности на время расследования.

Глава департамента контрразведки Службы разведки и безопасности Бельгии (SGRS) Клемент Вандерборре отстранен от должности из-за подозрений в том, что он занимался шпионажем в пользу России. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила бельгийская газета De Morgen со ссылкой на информированные источники, передает DW.

Майор Вандерборре, прослуживший в бельгийской контрразведке 40 лет, заподозрен в том, что в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году передал секретную информацию сербке, которая предположительно являлась двойным агентом и работала на Москву. Его также обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере.

Сам Ванденборре отклоняет все обвинения. Он отстранен от занимаемой должности на время внутреннего расследования. Обвинения в том, что Ванденборре занимался шпионажем в пользу России, содержались в письме, отправленном одним из бельгийских контрразведчиков.

Газета De Morgen отмечает, что в SGRS уже давно существуют натянутые отношения между департаментом разведки (I), в котором служат военные, и департаментом контрразведки (CI), где работают в основном гражданские лица.


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