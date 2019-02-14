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В Литве проведут референдум о сокращении количества депутатов

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  • 14.02.2019, 20:52

Референдум состоится в день президентских выборов.

В Литве 12 мая состоится референдум об уменьшении количества депутатов парламента со 141 до 121. В этот же день будут проходить президентские выборы.

Об этом сообщает Delfi.

За проведение такого референдума в четверг проголосовали 58 парламентариев, против было 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдума было принято в порядке особой срочности, это означает, что в четверг проект был и внесен и принят. Этот референдум инициировали почти 40 членов фракции "крестьян".

Ранее "аграрии" предлагали поправки о сокращении числа депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в Сейме.


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