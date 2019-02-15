Речицкие предприниматели готовы начать забастовку 15.02.2019, 10:17

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Подобная ситуация сложилась во многих городах Беларуси.

Речицкие предприниматели готовы протестовать и обсуждают возможность проведения забастовки. Причина недовольства — массовое открытие в областном центре магазинов, принадлежащих торговцам из стран Средней Азии. Они работают без кассовых аппаратов, сертификатов и других разрешительных документов. Естественно, это позволяет продавать товары по более низким ценам и выигрывать в недобросовестной конкуренции, сообщает телеграм-канал «Баста».

Подобная ситуация сложилась во многих городах страны. Развернуть бизнес таких масштабов в Беларуси без соответствующей поддержки в высоких кабинетах невозможно.

Несколько лет власти воевали с белорусскими ИП, постоянно вводя новые запреты и ограничения. Сегодня для торговли на рынке нужно иметь сертификаты даже на партию из нескольких штук товара, платить 20% ввозного НДС независимо от результатов торговли, соблюдать жесткую кассовую дисциплину. Уничтожение белорусского мелкого бизнеса привело не к процветанию госторговли, как ожидалось, а к стремительному росту количества странных торговых точек, которые начали массово открывать выходцы из Средней Азии.

Вчера речицкие предприниматели провели встречу в райисполкоме, но вразумительного ответа чиновников на свои требования так и не получили. Сегодня на городских рынках обсуждают возможность забастовки, так как выходить на работу скоро просто перестанет иметь смысл. Предприниматели не исключают совместных действий со своими коллегами из других городов.