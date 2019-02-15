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Лаборант в медучрежлении: Уборщицы в школе получают больше, чем мы

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  • 15.02.2019, 12:03
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Барановичские медики о том, сколько они зарабатывают и как, по их мнению, эта работа должна оплачиваться.

Власти твердят о том, что медицинским работникам нужно поднимать зарплату. И официальная статистика показывает, что получки в сфере здравоохранения действительно «растут». Сколько на самом деле зарабатывают сотрудники государственных медучреждений, соответствует ли нынешняя зарплата тем обязанностям, которые им приходится выполнять, и сколько должны зарабатывать врачи, санитарки и медсестры в идеале, intex-press.by рассказали медицинские работники нашего города.

Собеседники согласились обсуждать тему только на условиях анонимности.

Ирина*, санитарка: «За 400 рублей и подмыть, и покормить должна»

– Максимальная зарплата на ставку – 400 рублей. Из всех медработников получки у санитарок самые низкие, хотя нашу работу легкой не назовешь. Одни ночные смены чего стоят.

Помыть полы, перестелить постели, поменять памперсы лежачим, если надо, перевернуть их несколько раз в день, чтобы не образовались пролежни, подмыть, покормить тех, кто не может сделать этого сам, – это все должна делать санитарка. Да и само по себе общение с больными людьми – это тяжело. А ведь и характер у каждого человека свой. Иногда и со здоровым человеком общаться сложно, а если у него еще что-то болит… Такого можно наслушаться.

Зарплаты, что я получаю, хватает только на самое необходимое. Да, за прошлый год она выросла рублей на 50–70, но цены тоже не стояли на месте, и прибавки лично на себе я не ощутила. Зарплаты поднимать надо, и не только медикам.

Екатерина, лаборант в медучрежлении: «Уборщицы в школе получают больше, чем мы»

– С учетом премий и надбавок в месяц я зарабатываю 350, в лучшем случае – 400 рублей. «Голый» оклад – около 160 рублей. Учитывая огромную ответственность, которую мы несем за результат своей работы (от этого зависит постановка диагноза и назначение лечения пациентам), деньги, которые нам платят, – мизерные. Но даже уборщицы в школе, которые моют пол и дают звонки, получают больше, чем мы. Лично для меня это унизительно. Как говорится, кто на что учился. Учитывая нынешние цены, специалистам, которые работают с цифрами, формулами, пробирками, сложной аппаратурой и отвечают за здоровье людей, платить должны как минимум рублей 600. С такой зарплатой, как сейчас, прожить сложно. А если еще есть ребенок и, например, кредит на жилье, – это просто нереально.

Елена, медсестра: «Если ничего не изменится, работать будет некому»

– В месяц я зарабатываю около 500 рублей. За эти деньги я должна ухаживать за пациентами, выполнять назначения врача по их лечению: делать уколы, ставить капельницы, приносить лекарства.

Работа сама по себе очень сложная, хотя многие говорят, что медсестра – это не врач, а так, помощница. Пациенты бывают очень разные. И их очень много. Одни нормально относятся к назначенному лечению, к персоналу. А другим лишь бы поскандалить. Иногда делаешь укол, вены плохие, и синяк появляется. Но люди и слушать не хотят – криворукая медсестра, и все тут. Сразу бегут жалобу писать. Хорошо, если все обходится беседой с руководством. А могут и премии лишить.

Когда кто-то из коллег уходит в отпуск или на больничный, приходится сутками работать, «брать» на себя их пациентов. А доплаты за это мизерные.

Зарплата вроде чуть-чуть поднимается, но ей далеко до той, которую мы заслуживаем. На мой взгляд, медсестрам нужно платить около 1000 рублей. По сравнению с другими сферами медицинские работники зарабатывают мало, и ни к чему хорошему это не приводит. Некоторые уходят на более высокие зарплаты в частные медцентры, а кто-то и вовсе из профессии. Если ничего не изменится, скоро работать в государственных поликлиниках и больницах будет некому.

Светлана, врач: «Люди думают, что мы реально зарабатываем большие деньги»

– У меня высшее медицинское образование, в сфере медицины я работаю несколько лет. Высокой зарплату врачей назвать сложно. Да, если работать на селе, например, заведующим амбулаторией, то заработать 1000 рублей вполне реально. А вот городским врачам такие зарплаты только снятся. В месяц рублей 600 получается. И это касается не только Барановичей. Я общаюсь со многими врачами из других городов, и там зарплаты примерно такие же. Да, руководство, врачи с очень большим стажем получают, конечно, больше, поэтому и средняя зарплата в сфере получается неплохая.

От лечащего врача напрямую зависит здоровье человека, ведь доктор делает заключение, назначает лечение. И за это несет огромную ответственность. Если кто-то думает, что врачи приходят на пару часов отсидеться в кабинете и получить свою зарплату, то это не так. Они отвечают за жизни. И в кабинетах не всегда сидят. Иногда как увидишь, сколько тебе пациентов надо на дому посетить, страшно становится.

Приходится выполнять не только свои непосредственные обязанности – лечить пациентов, но и быть психологом, собеседником для них. Надо каждого выслушать, морально поддержать и при этом не забывать, что за дверью очередь стоит.

Чтобы у врача, как и у любого другого специалиста, был стимул хорошо работать, он должен знать, что его работа будет достойно оценена. На мой взгляд, зарплату в 1000 рублей врач точно заслуживает.

В последнее время только и говорят, что зарплату медикам поднимают, и люди думают, что мы реально зарабатываем какие-то огромные деньги. Одна пациентка даже сказала: оплатите мне УЗИ, у вас же зарплата вон какая.


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