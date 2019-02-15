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«Дело медиков»: Суд озвучил приговор экс-начальнику Гродненского облздрава

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  • 15.02.2019, 16:10
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Андрей Стрижак

У Андрея Стрижака будет конфисковано имущество.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также ему запретили занимать определенные должности сроком на 5 лет. Такой приговор вынес сегодня суд Центрального района Минска, пишет tut.by.

«Признать виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей исключительно в связи с занимаемым им положением за решение вопросов, входящих в компетенцию», — зачитала приговор судья Юлия Густыр.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с медика «суммы необоснованно полученной выгоды», то есть суммы взяток на сумму 38 тысяч 105 рублей и 34 копейки. У Стрижака в счет погашения ущерба конфискуют 9 серебряных и золотых слитков, 6 памятных монет, 28 икон и 4 картины, 282 нагрудных знака, ордена и медалей, антикварную монету и набор из 7 чайных ложек.

Накануне прокурор Максим Чуприс просил суд назначить бывшему чиновнику 7,5 года лишения свободы. В последнем слове сам Стрижак говорил: раскаивается, просит учесть его явку с повинной на имя главы КГБ и сотрудничество со следствием.

Бывшего главу Гродненского облздрава Андрея Стрижака судили за взятки. По версии следствия, четыре года он получал деньги от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар. Всего взяток на более чем 30 тысяч долларов.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.

Стрижак признал лишь часть из заявленных в обвинении взяток на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов (а не 30). Эти деньги он возместил еще во время следствия.

В прениях адвокат Андрея Стрижака рассказывал: тот начинал в 1987-м обычным терапевтом в сельской больнице, а по итогам 2016-го возглавляемое им управление стало вторым в Беларуси на смотре-конкурсе качества и культуры медицинского обслуживания населения. Среди наград и дипломов у медика имеется знак «Отличник здравоохранения РБ».


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