Тяжелобольному Юрию Омельчуку так и не дали гражданство 7 15.02.2019, 17:39

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Фото: «Медиа-Полесье»

Он умер.

21-летний уроженец Украины Юрий Омельчук, который с пяти лет жил в Беларуси, скончался ночью в больнице.

О смерти belsat.eu сообщила его подруга Алина. Девушка говорит, что Юру нашли медсестры.

«Умер в одиночестве. Уже давно дело было не в гражданстве. Дали бы его или нет, у него была четвертая стадия, а в Беларуси ее не лечат. Еще в августе была вторая. И его с августа как лечили? Никак! Давали дексометозол, расширяющий сосуды, и все. Он очень хотел, чтобы ему отрезали живот. Чтобы он снова мог дышать нормально. Мы планировали его приезд, но вчера он уже не хотел разговаривать, не поднимая трубки. Очень быстро все произошло».

Девушка говорит, что от Юрия скрывали информацию, что у него уже четвертая стадия рака легких.

«Он до последнего думал, что это киста. В августе в Боровлянах ему дали два месяца, если бы он знал, он бы не сидел и не ждал. Юра хотел жить. Уже собрали деньги для него, чтобы поехал в Санкт-Петербург к докторам, мы были записаны на консультацию. Но мама сказала, что у него очень плохое состояние. Он был очень слаб. У него не было нужного питания. Человек на пюрешках. У него уже не было иммунитета. Мне кажется, что просто уже не выдержало сердце. Он почти не мог дышать».

В Брестском отделе по миграции и гражданству до сих пор не получили документов из администрации Лукашенко.

«Мы также были заинтересованы, чтобы решить вопрос с гражданством Юрия как можно быстрее. Но из Администрации еще не пришел ответ».

Кем был Юрий Омельчук

Юрий Омельчук закончил в Беларуси школу и колледж. Ранее не имел серьезных заболеваний, но во время отработки в ноябре 2016 года у парня обнаружили саркому кости. На операцию помогли собрать деньги волонтеры.

В июле 2018 года у Юрия нашли опухоль в легком, а позже – двухкамерную кисту, которая начала стремительно разрастаться и подавлять внутренние органы. Операция на легком – в пределах 5-6 тысяч долларов. Стоимости операции по удалению кисты врачи вообще не сообщают. Снова собрать такие деньги семья Юрия не в состоянии.

Парня не хотели лечить бесплатно, так как он не имеет белорусского гражданства. Однако после резонанса делом Юрия занялась администрация диктатора.