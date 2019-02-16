Видеофакт: Как обманывают продавцов в Могилеве 16.02.2019, 20:33

скриншот с видео

Мошенничество в подробностях попало на видео.

Видеозапись классического случая мошенничества в отношении продавца прислал в редакцию mogilev.online читатель.

Дело было в могилевском ЦУМе. Широко известная, но, тем не менее, по-прежнему рабочая схема такова. Мошенница заказывает копеечный товар, при этом всячески демонстрирует продавцу крупную купюру, затем незаметно ее убирает, после чего убеждает продавца, что деньги ему все-таки передала. Уверенный в получении денег продавец передает мошеннице товар и сдачу.

Можно сказать, что продавщице мини-кафе в ЦУМе «повезло»: она дала сдачу всего с 20 рублей. Известны случаи, когда мошенницы уходили, разменяв таким образом и 50-рублевые, и даже сотенные купюры.

Видео, присланное в нашу редакцию, полезно тем, что на нем в подробностях виден процесс мошенничества. Видно, как злоумышленница показывает продавцу купюру в 20 рублей, а затем незаметным движением убирает ее обратно в кошелек и закрывает там в отделении. После чего для пущей убедительности демонстрирует продавцу кошелек с широко распахнутым пустым отделением. Таким образом, у продавца не остается сомнений, что деньги ей действительно передали.

Будем надеяться, что, несмотря на незначительность суммы, могилевская милиция все-таки расследует этот случай, и мошенница понесет заслуженное наказание. Видеозапись, на которой запечатлены ее приметы, имеется в редакции.