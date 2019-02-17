Белорусы в Нидерландах: Здесь что женщина сказала, то мужчина и выполняет 17.02.2019, 20:33

Белорусская семья рассказала о жизни в Нидерландах.

Как это ни парадоксально, началось все с… ошибки. Катя, в далеком 2007 году студентка Московского лингвистического университета, должна была созвониться с иностранным заказчиком (требовалось сделать перевод), однако ошиблась номером в популярном тогда ICQ. Ответил белорусский парень Дима, работающий в Минске инженером-программистом. Так как он с легкостью поддержал разговор на английском языке, Катя не сразу догадалась, что произошла ошибка. Да и назвать это случайное знакомство ошибкой уже никак нельзя: вскоре пара встретилась в реальности, и спустя какое-то время Катя переехала в Минск уже в статусе жены, пишет (b-g.by https://www.b-g.by/society/specials/nashi-za-granicey-v-niderlandah-chto-zhenshhina-skazala-to-muzhchina-i-vyipolnyaet/).

Через год Дима получил предложение поработать в голландской компании – его узкая специализация оказалась востребованной в Нидерландах. Таких специалистов в Европе попросту нет, работодатели ищут их в странах бывшего СССР, предлагают рабочий контракт и помогают с переездом. Как говорит Катя, это было легкое решение: молодая пара еще не успела нажить ничего недвижимого, да и движимого тоже. В августе 2008 года семья перебралась в город Тилбург на юге Нидерландов, у самой границы с Бельгией.

Первое впечатление

«Я впервые оказалась в Европе, – вспоминает Катя свои первые месяцы в новой стране. – Так как Дима сразу вышел на работу и уже тогда реально было жить на одну зарплату, мне не нужно было искать работу тут же по приезде. Для начала я хотела изучить менталитет людей, понять, что это за страна. Здесь очень много русскоговорящих девушек, которые вышли замуж за голландцев. Я до сих пор благодарна им за то, что они помогли мне адаптироваться к новой жизни. Первый месяц мы каждый день собирались по утрам на велосипедах и объездили все районы».

Страна показалась Кате очень дружелюбной и гостеприимной. Ее удивило, что даже на улицах все здороваются друг с другом, не важно, знакомы или нет – так заведено. В общественном транспорте с тобой запросто заведут разговор обо всем на свете, это считается абсолютно нормальным. Поначалу такая открытость немного пугала, признается Катя.

Зачем учить голландский?

Как законная супруга Катя сразу получила вид на жительство по переезде, что снимало с нее любые ограничения и даже давало право на получение социального пособия, которого вполне хватало на еду на месяц. Хоть официальным языком и является голландский, в Нидерландах 90% населения от мала до велика свободно говорят на английском, поэтому проблем с коммуникацией у Кати не возникло. Однако взяться за изучение голландского языка заставило не только желание поскорее влиться в новое окружение, но и вполне определенные бюрократические нюансы.

«Даже если ты вышла замуж за голландца и получила вид на жительство, тебе придется выучить голландский язык в строго установленный срок, – поясняет Катя. – У одной знакомой девушки был случай, когда сроки вышли и по разным причинам ей не удалось сдать экзамен вовремя. Ее отправили домой на полгода учить язык, несмотря на то что муж остался в Нидерландах. Такие законы».

Работа в Нидерландах

В январе 2009 года Катя попала на собеседование в финансовую компанию. Образование, полученное в Беларуси, в Нидерландах никакого веса не прибавляет. Обучение Катя прошла внутри компании по своей инициативе и вот уже 10 лет работает финансовым аналитиком.

Дима за эти годы трижды сменил работу. Поначалу писал системное обеспечение для голландских детских садов и школ, затем работал в научной компании, ответственной за проведение тестов на дамбах. Более половины территории страны располагается ниже отметки уровня моря. В буквальном переводе слово «Нидерланды» означает «нижние земли». От вод Северного моря страна ограждена дамбами – от них напрямую зависит благополучие страны, потому в проектах, над которыми работал Дима, принимал участие сам король Нидерландов. В 2017 году Дмитрий снова взялся за новый проект и теперь работает с системами безопасности на дорогах.

Профессиональный путь Кати и Димы в новой стране складывается успешно. Применение нашлось не только знаниям и умениям, но и такой славянской черте, как стрессоустойчивость.

«Голландцы – настоящие трудоголики, очень ответственно относятся к работе, – рассказывает Катя. – Но если вдруг случается какая-то нестандартная ситуация, они теряются, сильно нервничают, переключаются на другую задачу, отодвигая решение проблемы. Ждут, что ее решит кто-то другой. Как правило, это делает Катя. Меня не раз спрашивали: мол, вы, русские, хоть когда-то показываете страх, хотя бы иногда нервничаете? Я не очень понимала, о чем они. Нас так воспитывали, что на проблеме надо сосредоточиться, собраться с силами и побыстрее решить. Теряться некогда. Но голландцы другие».

Голландцы и голландки

«Другие» голландцы и во многом другом. Как рассказывает Катя, в Нидерландах очень чувствуется влияние женщин и дух феминизма. Во всем.

«Не хочу принижать голландских мужчин, но даже если со стороны смотришь на пару, это очень заметно. Мне до сих пор непонятно, почему ни с того ни с сего мужчины поддаются и слушаются. Что женщина сказала, то мужчина выполняет. По лицу видно, что что-то не нравится, но они создают видимость, что сделали одолжение женщине. А на самом деле они просто так воспитаны. Я еще не видела ни одного голландца со стержнем «я мужчина». Они очень хорошо выглядят: красиво одеты, хорошо пахнут, все высокие, статные… А вот что с женщинами тут происходит, я не понимаю. Плохо одеваются, не пользуются косметикой, мода для женщин тут отсутствует как таковая. В магазине очень редко могу что-то себе купить, так как, в отличие от голландок, хожу в платьях и юбках. Конечно, сильно выделяюсь и чувствую, что женский коллектив обходит меня стороной».

Катя говорит, что голландские женщины очень «законсервировали» своих мужчин. Наши мужчины не робеют от открытого плеча, а голландцы непременно обратят на это внимание и могут вести себя, как робеющий подросток: пытаются контролировать эмоции, но это очень заметно. Может быть, поэтому в Нидерландах так много смешанных браков, где мужчина – голландец, а женщина – славянка, азиатка или африканка.

Голландская семья

В семье, как правило, работают оба супруга. Катя не раз замечала, что женщины даже больше работают вне дома, чем мужчины. Когда появляются дети, часто именно мужчины уходят на сокращенную рабочую неделю и остаются дома с новорожденным. Декретный отпуск длится всего 4 месяца (один месяц до родов и три после), по его окончании все выходят на работу. А дети отправляются в ясли в возрасте 3 месяцев. «Эти сады полностью оплачиваются родителями. Я до сих пор не могу понять и принять эту систему, – удивляется Катя. – Это даже не ясли, а как детский инкубатор какой-то: в группе до шести младенцев, их кладут во что-то похожее на гамаки, и 2-3 няни по расписанию их кормят, меняют подгузники. Дети очень рано болеют всеми болезнями, но в итоге они очень закаленные. Никто не жалуется, всех устраивает такая система. В школу голландские дети идут тоже рано – в четыре года».

Бабушки и дедушки в воспитании внуков участия, как правило, не принимают. Там не принято «сбагрить» дитя на выходные или использовать родителей в качестве нянек. И снова никто ни на кого не в обиде – так принято.

Брак в Нидерландах заключается не так часто, как контракт о партнерстве. Это почти то же самое, что и вступление в брак, с одним отличием: разорвать такие отношения любой из партнеров может в любой момент без судов и бюрократических процедур. В таком партнерстве люди живут много лет: часто бывает, что и дети есть, и внуки, а брак не заключен, каждый из супругов остается со своей фамилией. В партнерстве именно женщина решает, будет ли имя отца вписано в свидетельство о рождении ребенка. Если она не сделает это сразу после рождения ребенка или пожелает оставить в графе прочерк, ребенку достается фамилия матери, хотя пара может продолжать жить в партнерстве.

Привередливые или избирательные?

Голландки не готовят. Предпочитают покупать готовую или полуготовую еду в супермаркете. Несмотря на то что море рядом, рыба в Нидерландах очень дорогая и выбор ограничен. Голландцы не переносят молочные продукты и очень избирательны в еде.

«Помните эту фразу из детства «закрой рот и ешь!», – смеется Катя. – Нас так воспитали: нравится или нет, ешь и будь благодарен. Мы вырастаем непривередливыми в еде, в Нидерландах такого нет. Не шучу, у меня начинается нервный тик, когда предстоит встречать гостей. Тут принято заранее созвониться со всеми и спросить, кто что ест, строго по списку. Просто из вежливости есть не станут».

Голландцы любят картошку, смешанную с кислой капустой, сосиски, едят много курятины. С приходом каждого сезона у них в приоритете определенные блюда. «Если мы захотим оливье, то сделаем его и летом, ждать Нового года не будем, – говорит Катя. – Здесь нет. «Русский салат» (так здесь называют оливье) летом голландцы есть не станут».

В чем еще они «другие»?

Катя – щедрый рассказчик. Из долгой беседы выделим еще несколько фактов о Нидерландах.

Нидерланды – страна ветреная и дождливая. Зима длится ровно две недели – с середины по конец января – и заканчивается резко, как по часам: пронизывающие ветры с моря утихают, становится солнечно и тепло до +15 градусов. Лето жаркое, температура может подниматься до +37 градусов и держаться на такой отметке месяцами.

В Нидерландах мало официальных праздников, там они не переносятся.

Голландцы нерелигиозные, хоть страна и считается католической. В стране много костелов и сект. Религиозные праздники существуют, но для большинства это просто выходной день.

Употребление наркотиков в Нидерландах не является преступлением. В Амстердаме, например, есть целые кварталы с подобными пабами и кофешопами. Однако голландцев они не интересуют, это удел туристов. Катя говорит, что за 10 лет ни разу не видела ни одного пьяного голландца.

Голландцы очень любят ездить в отпуск, планируют его заранее и обязательно выделяют на это деньги из семейного бюджета. Однако отпуск в Нидерландах возможен только во время школьных каникул по той причине, что школьная система не подразумевает отсутствие ребенка в учебное время, пропуски облагаются штрафами. Каникулы длятся по неделе каждые пять недель, летние – 6 недель. Во время школьных каникул, которые означают отпускное время для родителей, цены заметно растут. Европейцы об этом знают и стараются посещать страну в другое время. Туристам лучше свериться с графиком школьных каникул и стараться не покупать билет на это время.