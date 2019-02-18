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Максим Горецкий: Что мы знаем о классике белорусской литературы

  • 18.02.2019, 10:28
Максим Горецкий

Сегодня — день рождения звезды первой величины среди белорусских писателей.

Белорусский писатель, литературовед, переводчик, фольклорист, деятель белорусского национального движения начала XX века Максим Горецкий родился в деревне Малая Богатьковка на Мстиславщине в 1893 года в крестьянской семье. В 1913 году окончил Горецкое аграрное училище. В 1913—1914 работал в Вильнюсе чертежником и землемером.

С началом первой мировой войны летом 1914 года Максим Горецкий пошел добровольцем в армию принимал участие в боях, был ранен. После госпиталя направлен в Павловское военное училище в Петрограде (1916), получил звание прапорщика и отправился на фронт. Вскоре был по болезни отправлен на лечение, а затем и вовсе уволен из армии.

В 1917 служил в Смоленском совете, сотрудничал с газетой «Известия Смоленского Совета». Работал в редакции газеты «Звезда», с которой в 1919 г переехал сначала в Минск с образованием БССР, а с образованием ЛитБел — в Вильнюс.

Преподавал белорусский язык на учительских курсах в белорусской гимназии в Вильнюсе. Также был редактором белорусских газет «Наша думка» (Наша мысль) и «Беларускія ведамасці».

В 1923 году переехал в Минск. В БССР работал преподавателем белорусского языка и литературы в Белорусском государственном университете, Коммунистическом университете в Минске, Минском ветеринарном техникуме, Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках (в последней заведовал кафедрой белорусского языка, литературы и истории).

Являлся действительным членом Инбелкульта (Института белорусской культуры) — организации, предшествовавшей АН БССР. В этот период занимался изучением новейшей белорусской литературы.

В 1929 году вместе со многими другими белорусскими литераторами подвергся критике в прессе, а 19 июля 1930 года был арестован по обвинению в причастности к «Союзу освобождения Беларуси» и вскоре был сослан на 5 лет в Киров (Вятку), где работал чертежником.

Дебют Горецкого как писателя состоялся публикацией рассказа «Лазня» (Баня) в 1913 году в газете «Наша Ніва», в которой в то время печатались многие белорусские писатели и поэты. В 1914 в городе Вильнюс вышел сборник «Рунь», издание оплатила княгиня Мария Магдалена Радзивилл. Впоследствии Горецкий издал несколько сборников рассказов и повестей. Многие произведения Горецкого посвящены пережитой им войне, в том числе и наиболее известные — «Ціхая плынь» (Тихое течение) и «На імперыялістычнай вайне».

В 1920 году Горецкий написал и издал первую историю белорусской литературы. Впоследствии им было написано еще несколько работ по этой теме. Кроме того, Горецкий составил несколько белорусско-русских и русско-белорусских словарей.

4 ноября 1937 года был арестован НКВД. Согласно решению «тройки» НКВД расстрелян 10 февраля 1938 года.

15 ноября 1957 года был реабилитирован.

В Минске, на улице Революционной, установлена памятная доска и памятник в честь Горецкого.


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