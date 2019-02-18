Rzeczpospolita: Польша будет выдавать дотации на покупку электромобилей 18.02.2019, 17:26

Tesla Model X

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министерство энергетики поддержит покупателей электромобилей.

Газета Rzeczpospolita пишет о планах польского правительства, связанных с выделением дотаций на покупку электромобилей, сообщает «Радио Польша».

«На такие дотации могут рассчитывать органы самоуправления и фирмы, в том числе дилеры. Покупателям электромобилей предоставляются ощутимые льготы, однако, они обязаны ездить на этих автомобилях не менее двух лет», - пишет газета.

Экономический обозреватель Адам Возьняк подчеркивает, что после многочисленных и не очень конктерных заявлений правительства, касающихся решений в области электромобильности, Министерство энергетики Польши представило проект, в котором впервые содержится сумма дотаций для покупателей электромобилей. Она может достигать 30% общей стоимости, при этом не должна превышать 36 тысяч злотых (около 9000 евро) за один автомобиль. Если автомобиль будет служить перевозкам как общественный транспорт, то сумма дотации возрастет до 150 тысяч злотых (около 37500 евро).

А для автомобилей с газовым или водородным двигателем - 75 тысяч злотых (около 18750 евро). Дотации должны быть финасированы из специального Фонда экологического транспорта. Данный правительственный проект представлен для общественных консультаций, - пишет газета.