Трамп выступит с речью в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы 18.02.2019, 20:22

Дональд Трамп

Президент США предупредит об «опасностях социализма» в речи о ситуации в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп предупредит об «опасностях социализма» в своей речи в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США признали временным президентом этой южноамериканской страны, передает «Голос Америки».

Как сообщают в Белом доме, в понедельник Трамп выступит с речью в Международном университете Флориды, который расположен в районе Майами, где проживает крупнейшая венесуэльская община в США.

Хотя Трамп отказывается исключить возможность военного вмешательства в Венесуэле, глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей, демократ Элиот Энгель, в ходе слушания на прошлой неделе заявил, что законодатели подобную меру не поддержат.

Тем временем в колумбийский город Кукута в субботу прибыли три американских военных транспортных самолета с гуманитарной помощью для венесуэльцев. На границе уже находятся тонны продовольствия и медикаментов, ожидающих доставки в страну.

Гуманитарная помощь, отправленная США и многими другими странами, пока не доставлена в Венесуэлу и находятся в Колумбии, Бразилии и Кюрасао.

Николас Мадуро называет ее незаконной и ненужной.

Венесуэлы страдают от нехватки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Кроме того, в стране наблюдается самый худший в мире уровень инфляции. Три миллиона человек (около 10 процентов населения) уже бежали из страны.

Мадуро, пользующийся поддержкой России и Китая, поручил вооруженным силам, которые по-прежнему находятся на его стороне, не допускать в Венесуэлу конвои с гуманитарной помощью.

Гуайдо заявляет, что у него есть план по доставке помощи в страну 23 февраля, и обещает сообщить подробности в понедельник.