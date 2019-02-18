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Артемий Троицкий: Путинская Россия не имеет права на существование

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  • Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»
  • 18.02.2019, 21:18
  • 3,447
Артемий Троицкий

Есть желающие поспорить?

Безудержное воровство, насилие и беззаконие, высокомерное хамство, наглая ложь — чего только не прочтешь о российских государственных чиновниках всех мастей и уровней. Квартиры за пять миллиардов и всё такое… С этим нельзя мириться, но с этим — скажем так: «можно жить». Да пусть подавятся, выродки! Дай Бог, когда-нибудь перейдут с фуа-гра на тюремную баланду…

Однако сегодня я посмотрел и прочёл новый выпуск ФБК. Про то, как комбинаты «путинского шефа» Евгения Пригожина, монополизировавшего в Москве детсадовское и школьное питание, кормят детей. Сотни тысяч маленьких граждан, каждый день. Кормят гнилью, червями, плесенью. Фотографии прилагаются. Впечатляют. Вот, в моём понимании, чёрная черта: с этим жить нельзя.

Я помню, в Петербурге в районе Сенной был супермаркет, торговавший просроченными продуктами; народное название у него было «Груз-200». Об этом написали, получился скандал, универсам закрыли под недовольный ропот пенсионеров и бомжей… Бедных пенсионеров тоже очень жалко, но тут — дети. У поэта Коржавина есть стихотворение (боюсь, гениальное и на все времена), про фашистский концлагерь. Там в конце есть строчки: «А у мужчин «идеи» были/Мужчины мучили детей». У доброго Пригожина и идей нет — от одной алчности мучает.

Мне приходилось бывать в странах, где тоже грязно, негигиенично и голодно. Это так называемые «развивающиеся страны»: колониальное наследие, безграмотность, эпидемии, нищета и отсутствие ресурсов. Их можно пожалеть, а тем, кто старается из этого ужаса выбраться — пожелать удачи… Россия, к сожалению, в этот ряд не вписывается: здесь богато, в каком-то смысле цивилизованно и любо-дорого пугать мир мультиками с баллистическими ракетами. Это куда более чудовищно, чем Гаити.

Я считаю, что хорошо обеспеченное и самодовольное государство, которое цинично и безнаказанно травит детей гнилью, не имеет права на существование. Есть желающие поспорить?

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»


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