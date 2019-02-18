Правозащитник Алесь Беляцкий встретился с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером
- 18.02.2019, 22:25
На встрече обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси.
В понедельник, 18 февраля, председатель правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий встретился с представительством Евросоюза в Беларуси и с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.
На встрече обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси, а также трудности, которые белорусские власти создают в работе гражданских организаций.
Как отметил правозащитник Алесь Беляцкий, любое финансирование должно обуславливаться определенными условиями.
«Финансовая помощь Евросоюза не должна быть безусловной. Мы ожидаем от белорусских властей системных изменений в ситуации с правами человека, с демократическими принципами в Беларуси и справедливым судом», — подчеркнул Алесь Беляцкий.