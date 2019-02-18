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Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня

  • 18.02.2019, 23:01
Фото: PhotoStock10 | Shutterstock

Бум нефтяной отрасли в этом регионе позволяет США стать чистым экспортером нефти.

Добыча нефти в штате Техас достигла рекордного уровня, сообщает The Times. Бум нефтяной отрасли в этом регионе позволяет США стать чистым экспортером нефти. Это дает американской администрации возможность обсуждать санкции против нефтедобывающих стран, не опасаясь роста цен на бензин, — пишет руководитель бюро газеты на Западном побережье США Бен Хойл.

Согласно отчету Texas Independent Producers & Royalty Owners Association, в прошлом году в Техасе были добиты 1,54 миллиарда баррелей сырой нефти. Благодаря росту добычи сланцевой нефти американские власти могут ввести санкции против таких нефтедобывающих стран, как Иран и Венесуэла, не опасаясь роста цен на бензин на внутреннем рынке.


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