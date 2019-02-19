Работники «Минсктранса»: Cитуация дошла до предела 4 19.02.2019, 14:37

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Фото: tut.by

Минские водители жалуются на ненормированный график работы и неисправный транспорт.

На сайте petitions.byпоявился текст коллективного обращения водителей и пассажиров общественного транспорта в Генеральную прокуратуру и Комитет госконтроля. Они недовольны невыполнением условий труда на предприятии «Минсктранс» и жалуются на нарушение норм безопасности в троллейбусах и автобусах из-за ненадлежащего технического освидетельствования, сообщает «Белсат».

Так, по словам заявителей, в филиалах «Минсктранса» некорректно проводится проверка и ремонт подвижного состава. Водители постоянно сталкиваются с неполадками в тормозной системе автобусов и троллейбусов, с поломками фар и кондиционеров. Также заявители отмечают, что иногда приходится работать по 9 часов подряд с перерывом на обед менее 30 минут.

Коллаж petitions.by

«В новом расписании на осень-весна 2018-2019 гг. на многих маршрутах уменьшили технологические перерывы до 4 мин. Просим заметить, что более длинные перерывы попадают на часы пик и по факту использовать их нельзя из-за отставания от расписания. Время на рейс сократили и, чтобы соблюдать регулярность, водители вынуждены ехать с риском для безопасности движения. Приходится не стоять на станциях положенное время, а ехать без перерывов, на пределе технических возможностей троллейбуса, чтобы нагнать отставание от расписания», – говорится в обращении.

Так выглядит размещение огнетушителя в салоне общественного транспорта

Утверждается, что санитарные нормы и микроклимат на рабочем месте за весь год не выполнялись: зимой при работающих печах отопления кабины водителей прогревались только до + 14, а в некоторых отдельных случаях температура в кабине опускалась до -5 С, и это при сидячей работе. Летом же в жаркие дни температура воздуха на рабочем месте достигала +36 С, говорят заявители. При проведении очередной аттестации в 2018 году не производились замеры микроклимата рабочего места.

По их словам, зимняя униформа не соответствует температурным нормам в кабине, но при ее отсутствии предусмотрено дисциплинарное взыскание. Рубашки сделаны из некачественного и грубого материала, не пропускают воздух и портят кожу.

На диспетчерских станциях работники «Минсктранса» сталкиваются со следующими проблемами: закрытые туалеты (ключ отсутствует) и закрытый буфет.

Евгений – один из составителей петиции – работает водителем общественного транспорта уже более 20 лет.

«Я работаю уже более 20 лет, проблемы были и раньше, но в последний год это начало доходить до предела. Ранее что-то делалось, сейчас это просто что-то с чем-то! Хуже ситуации, чем мы имеем сейчас, не было никогда», – возмущается мужчина.

Он отмечает, что не мечтает довести дело до суда, а только добиться кардинальных изменений в лучшую сторону.

«Мы просто хотим нормального отношения к людям и к технике, хотим приходить на работу отдохнув, выезжать на исправном транспорте, чтобы нас потом не забирали на скорых. Только в прошлом году трое водителей во время движения просто умерли за рулем от сердечного приступа, вызванного переутомлением», – рассказал Евгений в комментарии belsat.eu.

Кроме того, когда в декабре 2018 года сменился порядок выплаты зарплат, руководство «Минсктранса» не предупредило подчиненных вовремя, чем нарушило Трудовой кодекс, жалуются люди. Также они просят прокуратуру дать правовую оценку ведению видеозаписи в кабинах водителей. По их словам, камеры направлены в лицо водителя и ведут видеозапись в непрерывном режиме с функцией аудиозаписи и с возможностью хранить снятую информацию в течение месяца.

Документы, из которых следует, что неполадки не были своевременно ликвидированы

«Просим заметить, что это видео используется для дисциплинарных взысканий в отношении водителей, лишения их премии. Также просим заметить, что в обзор видеокамер попадает информация о личной жизни, например с экранов телефона (пароли, личная переписка) во время пользования телефоном на перерывах и в обеденное время. Это создает психологический дискомфорт водителям, создает отвлекающий фактор, красные блики в ночное время. Снятое видео демонстративно показывают на собраниях всем участникам, не спрашивая разрешения на это у самого водителя», – добавляют заявители.

Они просят Генпрокуратуру и КГК провести проверку и принять надлежащие меры. Ранее подобное обращение уже было направлено ими в прокуратуру Московского района Минска и Министерство труда и социальной защиты. Под этим обращением подписались уже 393 человека (на момент публикации этой новости). Передать его заявители планируют через 5 дней.