Фотофакт: Как сейчас выглядит «скамейка Клинтона» 7 2.02.2019, 21:45

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ФОто: svaboda.org

Журналисты посетили Куропаты.

Скамья памяти от американского народа в Куропатах снова разрушена вандалами. 2 февраля 2019 года урочище посетили журналисты «Радыё Свабода».

ФОто: svaboda.org

Они не застали там ни активистов, ни милиционеров.

ФОто: svaboda.org

Видны разбитые свечи на памятном знаке.

ФОто: svaboda.org

По-прежнему на государственном памятнике в Куропатах остается свастика, которую нанесли неизвестные вандалы в декабре.

Тогда же в декабре защитник Куропат Петр Рябушко и другие активисты говорили, что остановили вандала, который пришел на территорию народного мемориала, чтобы сломать этот памятник.

История «скамьи Клинтона»

15 января 1994 года президент США Билл Клинтон посетил Беларусь с официальным визитом. Это пока единственный в истории независимой Беларуси визит главы США.

Визит Клинтона был короткий, всего день, но президент нашел время побывать в Куропатах, где возложил цветы к кресту, установленному в память десятков тысяч жертв сталинских репрессий. Здесь же Билл Клинтон торжественно открыл мемориальный знак с надписью «От народа Соединенных Штатов Америки народу Беларуси в память». Этот знак - каменную скамью - привезли из Штатов буквально за день до визита Клинтона и установили в Куропатах в ночь на 15 января.