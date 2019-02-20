Выборы в Украине: Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг 43 20.02.2019, 18:34

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Владимир Зеленский

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова.

Социологи заявляют, что среди кандидатов на пост президента Украины на сегодняшний день лидером является шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает unian.net.

"Среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - среди всех респондентов за него собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%)", - говорится в размещенных на сайте Центра результатах исследования.

При этом отмечается, что примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют действующий президент Украины Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%).

Согласно результатам опроса, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы; за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,3% и 4,8% соответственно.

"Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%", - констатируют в Центре Разумкова.

Кроме того, согласно результатам исследования, в регионах за Зеленского намерены голосовать от 13% опрошенных на западе до 22% на юге, уровень поддержки Тимошенко - от 8% на востоке страны до 15% - в центре.

За Порошенко чаще готовы отдать свои голоса жители запада (17%) и центра (16%) страны по сравнению с югом (6%) и востоком (8%), тогда как Бойко, наоборот, в первую очередь может рассчитывать на поддержку жителей востока (13%) и юга (10%) - в центральном и западном регионах за него готовы проголосовать лишь соответственно 3% и 1% опрошенных.

"Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%) ", - отмечают эксперты.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.