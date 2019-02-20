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Жители Дагестана выступили против пересмотра границы с Чечней

  • 20.02.2019, 18:52
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фото с сайта dag.aif.ru

Власти Дагестана обещают не повторять ошибок Ингушетии при межевании границ с Чечней — однако пока идут тем же путем.

Жители Дагестана выступили против текущей процедуры пересмотра административной границы с Чеченской республикой. Авторы открытого обращения призвали президента России Владимира Путина и главу Дагестана Владимира Васильева обеспечить прозрачность процесса согласования границ и включения в состав комиссий по согласованию представителей сельских общин и независимых экспертов. Текст обращения цитирует "Новая газета".

Правительство Дагестана признало, что уточняет границу с Чеченской республикой в конце января. 22 января на сайте правительства Дагестана появилось сообщение о создании рабочей группы по фиксации границ. В 2019 году Дагестан и Чечня должны согласовать 75 процентов протяженности границы, заявлял Владимир Васильев. В феврале в республике была создана общественная комиссия по уточнению границы, ее члены считают, что власти республики проводят согласование границы в "закрытом от общественности режиме".

Общая протяжённость границы между Чечней и Дагестаном составляет около 462,5 километров. На сайте парламента Чеченской республики к чеченской территории было причислено озеро Кезеной-Ам, что вызвало возмущение в Дагестане, пишет "Новая газета". Против передачи земли протестовали также жители Гумбетовского района Дагестана.


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