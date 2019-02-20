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Полковник Квачков к походу и бою готов

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  • Игорь Яковенко
  • 20.02.2019, 20:17
  • 1,944
Владимир Квачков

У таких людей есть свои претензии к путинскому режиму.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков 19.02.2019 вышел на свободу из мордовской колонии №5 и сделал несколько заявлений. Во-первых, сообщил, что "к походу и бою готов". Во-вторых, разъяснил будущее Анатолия Чубайса: "Бог не дал ему легкой смерти на лесной дороге, теперь его ожидает другая смерть". Кроме того, Владимир Васильевич ответил на вопросы журналистов по поводу международного положения. В частности объяснил, что "дело Скрипалей раскрутили внешние паразиты, чтобы укусить и обгадить Россию", а также, что это дело "совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет, туфта".

Главным экспертом по судьбе Анатолия Чубайса полковника Квачкова сделало уголовное дело, возбужденное в 2005 году в связи с покушением на нынешнего главу "Роснано", автомобиль которого был взорван и обстрелян из автоматов. Суд присяжных Квачкова оправдал.

Возможно, с точки зрения присяжных, в пользу Квачкова сыграл тот факт, что он ранее назвал Анатолия Борисовича "национальным изменником и предателем". Мне неизвестны данные опросов в отношении Квачкова, но можно предположить, что присяжные охотнее вынесли бы ему обвинительный приговор за плохую работу по подготовке покушения на "главного приватизатора". Сразу после выхода из СИЗО в 2010 году Квачков был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа и терроризме…

Взгляды бывшего полковника ГРУ Квачкова – мутная смесь из нацизма, антисемитизма ("Россия оккупирована еврейской мафией"), ностальгии по советской империи и ненависти к Западу и либерализму. Этими обломками заполнены головы как минимум половины россиян.

Именно эту муть телевизор усиленно впихивает в их сознание. У этих людей есть свои претензии к путинскому режиму. Это оппозиция путинскому фашизму со стороны фашизма более радикального, более безумного и бессмысленного. Блогер Максим Калашников, генерал Леонид Ивашов, "герой Новороссии" Игорь Гиркин, "востоковед" Семен Багдасаров – можно еще продолжить список публичных фигур, критикующих путинизм за недостаточную лютость, за "соглашательство" с "мировой закулисой", за то, что "не взял Тбилиси и Киев", не восстановил СССР, не посадил все "либеральное" крыло правительства, не провел тотальную национализацию и перевод страны на рельсы военной мобилизации.

Все эти люди выглядят сегодня немного противными, абсолютно безумными, но в целом, скорее забавными чудаками, витающими в своих безумных фашистских грезах. Примерно так же выглядели большевики до 1917 года… Тогда горючий материал для социального взрыва с избытком поставляла Первая мировая. Сегодня Путин старательно закладывает бомбу под свой собственный режим ведением двух агрессивных войн в Украине и Сирии.

Большевизм был продуктом распада Российской империи. Продуктом распада СССР стал, в конечном счете, путинизм. Что станет продуктом распада путинизма, пока неясно, но в недрах этого режима зреет нечто такое, что может в очередной раз неприятно удивить мир…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru


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