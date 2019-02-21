Комитет ЕП призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз 2 21.02.2019, 13:01

В Турции игнорируются права человека и гражданские свободы.

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Еврокомиссию и государства-члены официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

"Нарушение прав человека и аресты журналистов происходят почти ежедневно, а демократия и верховенство права в стране еще больше подрываются", - сказала депутат Европарламента Мариэт Шаак.

"Это, в сочетании с конституционными изменениями, сделало вступление Турции в Европейский Союз невозможным на этом этапе. Послание парламента сегодня кристально четкое. Мы связываем эти последствия с авторитарным воздействием Эрдогана на власть", - добавила она.

В МИД Турции раскритиковали решение комитета, назвав его неприемлемым.

"Абсолютно неприемлемо, что не обязывающий, совещательный проект отчета призывает к полной остановке наших переговоров о вступлении в ЕС. Мы ожидаем внесения необходимых исправлений, и окончательный отчет будет более реалистичным, непредвзятым и побуждающим. Только такой отчет будет учтен в нашей стране ", - сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Турция говорит, что членство в ЕС остается одной из главных стратегических целей, несмотря на то, что переговоры о вступлении, официально начатые в 2004 году, годами находятся в замороженном состоянии.