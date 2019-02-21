Зимбабве решило «отвязаться» от доллара и ввести новую валюту 7 21.02.2019, 15:05

2,836

Центробанк страны аннулировал электронные доллары на счетах граждан.

Центральный банк Зимбабве объявил, что цифровые доллары, хранящиеся в электронных банках, а также суррогатная валюта, которая официально называется долговыми расписками и привязана к американскому доллару, больше не подлежат обмену в соотношении 1:1 к доллару США, сообщает The Wall Street Journal (перевод – РБК).

Глава Центробанка Джон Мангудья заявил, что вся суррогатная валюта и электронные доллары будут переименованы в доллары RTGS (Real Time Gross Settlement, валовые расчеты в реальном времени) и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.

Мангудья пояснил, что данный шаг является признанием того, что в стране заканчиваются доллары США и что на черном рынке доллар торгуется с премией в 300–400%. Параллельный курс означает, что Зимбабве работает на два разных доллара — реальные наличные доллары и цифровые доллары, которые оцениваются намного дешевле, объясняет глава Центрального банка Зимбабве.

Он не стал объявлять фиксированный обменный курс для новых долларов RTGS, но уточнил, что он будет зависеть от стоимости, которую банки будут платить за покупку долларов США у других банков.

С 2009 года Зимбабве после периода рекордной в мировой истории гиперинфляции вывело из обращения собственную валюту. Вместо зимбабвийского доллара жители страны стали использовать доллары США, британские фунты стерлингов и валюты соседних государств. С 2016 года в стране выпустили собственную квазивалюту — суррогатные доллары, официально привязанные к доллару США в соотношении 1:1 и призванные компенсировать на рынке нехватку американских долларов и другой ходящей в стране валюты.