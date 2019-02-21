Власти Молдовы не впустили в страну пропагандистку телеканала «Россия-1» 4 21.02.2019, 15:31

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Ольгa Юрьевa cкрыла свою цель визита в Кишинев.

Молдавские власти не впустили в страну сотрудницу российского пропагандистского телеканала "Россия-1" Ольгу Юрьеву.

Об этом со ссылкой на главу пресс-службы пограничной полиции Раису Новицки, сообщает "Новое время".

Как сообщается, Юрьева прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула, скрыв свою реальную цель визита.

"Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - рассказала спикер молдавских пограничников.