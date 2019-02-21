У Лукашенко усиливается недовольство Шуневичем? 18 21.02.2019, 15:57

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Игорь Шуневич

Диктатор вновь негативно высказался о руководстве милиции.

В четверг Лукашенко на встречах с генеральным прокурором Александром Конюком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем анонсировал скорое проведение совещания с силовым блоком, пишет «Салiдарнасць».

При этом мимоходом у главы государства вырвались слова недовольства МВД.

– При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать, – цитирует Лукашенко его пресс-служба. – Итоги – два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас.

Что имел в виду Лукашенко, можно только догадываться. Но последние заявления из МВД, вызвавшие обсуждения, были сделаны его главой Игорем Шуневичем.

В конце прошлого года он признался, что это была его идея — сделать ролик об извинениях подростка перед скульптурой городового.

В любом случае для руководства министерства внутренних дел наметилась тревожная тенденция. Приняв в последний раз Шуневича в сентябре прошлого года, Лукашенко после этого периодически высказывает недовольство действиями милиции.

Глава государства был в бешенстве, когда с подачи МВД минские власти ввели запрет на продажу алкоголя в торговых точках с 23.00 до 7.00. Лукашенко лично его отменил: «Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве».

После Лукашенко возмутил законопроект о противодействии домашнему насилию, который разрабатывали в недрах МВД: «Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада».

Затем Лукашенко и вовсе открыто высказал недовольство министром. Он заявил, что пора покончить с порочной практикой, когда государство сажает коррупционера в тюрьму, а «потом Шуневич за хорошее поведение их выпускает».

И вот свежие слова о том, что действовать нужно «не так, как в милиции». Над головой министра определенно сгущаются тучи.