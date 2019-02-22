«Коммерсант»: Нового генерального секретаря у ОДКБ не будет еще год 5 22.02.2019, 10:54

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Армения не дает согласия на утверждение белорусского кандидата.

В ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков.

«Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека»,— говорит информированный источник «Ъ» в МИД РФ. Собеседник, близкий к ОДКБ, подтвердил такой настрой: «Ожидаем назначения в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, работает в соответствии с планами».

Кандидатуру Станислава Зася в конце прошлого года одобрили пять из шести государств, входящих в блок (члены ОДКБ — это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Президенты этих стран, включая Владимира Путина, встретились с кандидатом и выразили ему поддержку.

Не принял господина Зася лишь премьер Армении Никол Пашинян. Из-за его позиции в альянсе и возникла коллизия с назначением генсека. Ереван, досрочно отозвавший с этой должности своего представителя Юрия Хачатурова в связи c открытым в отношении него на родине уголовным делом, исходил из того, что сменить его и доработать положенный трехлетний срок должен назначенец Армении.

С этим не согласились остальные партнеры, в первую очередь Минск, претендующий на данную позицию в соответствии с принципом алфавитной ротации. Но такие решения принимаются консенсусом. Переговоры на разных уровнях ни к чему не привели и не раз провоцировали конфликты, поскольку Никол Пашинян стоял на своем. На закрытых встречах лидеров стран ОДКБ страсти порой накалялись до того, что, по информации “Ъ”, один из президентов в какой-то момент в сердцах бросил армянскому премьеру, что генсека назначат без оглядки на Ереван.

Неделю назад эта тема снова стала активно обсуждаться. Комментируя ситуацию вокруг генсека ОДКБ, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал: Минск с пониманием отнесся к тому, что у Никола Пашиняна не было возможности принять Станислава Зася в период предвыборной кампании в Армении (в декабре там прошли парламентские выборы). «Но этот период завершен, поэтому ожидаем, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках этой встречи»,— добавил он. «Пост генерального секретаря международной военно-политической организации — это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться»,— заявил господин Глаз.

В Ереване, однако, спешить с утверждением белорусского кандидата не намерены. Отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшем будущем встреча Никола Пашиняна и Станислава Зася, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян сослалась на заявление пресс-секретаря армянского премьера Владимира Карапетяна, который заявил, что конкретной договоренности о такой встрече нет.

При этом госпожа Нагдалян подчеркнула, что «ОДКБ является важной составляющей системы безопасности Армении». «Исходя из этого, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с ОДКБ. И именно поэтому повышение эффективности организации — в первую очередь улучшение правовой базы — является для нас приоритетом»,— заключила пресс-секретарь.

Говоря о правовой базе, которую нужно улучшить, в Ереване имеют в виду правила замены генсека ОДКБ при его досрочном уходе с должности. «Для нас принципиально определиться с правилами игры в случаях досрочного прекращения полномочий генсека. При определении этих правил игры параллельно с их юридическим оформлением возможна проработка вопросов кандидатуры нового генсека на следующие три года»,— пояснил информированный собеседник в армянских госструктурах. По поводу заявления Анатолия Глаза, что ОДКБ не отель, он отметил: «В каждом отеле свои правила. Ранний заезд предполагает дополнительную плату».