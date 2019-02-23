Как выглядит типичный белорусский мужчина 1 23.02.2019, 16:15

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Три четверти мужского населения Беларуси живет в городах.

В общей численности населения Беларуси на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным − 46,6%. По предварительным данным, на начало 2019 г. численность мужчин в республике составила 4416 тыс. человек, сообщает «Экономическая газета» со ссылкой на Белстат.

Но если поднять данные за последние 3 года, то численность мужчин сократилась за этот период сначала на 5 тыс., а потом еще на 6 тыс.

Три четверти мужского населения республики – горожане. В Минске сосредоточено 20,6% мужчин, остальные более-менее равномерно распределены по областям.

В городах и поселках городского типа проживают более 3,4 млн. мужчин (78%), а в сельской местности – 0,99 млн.

Средний возраст занятых мужчин составляет 40,7 года.

Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, – в возрасте 16 – 30 лет.

Преимущественно «мужскими» являются такие сферы, как строительство, транспорт, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.

В 2018 г. в брак вступило 60,7 тыс. мужчин. Для сравнения, в 2016 г. – 64,5 тыс., в 2017 г. – 66,2 тыс.

Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20 – 29 лет.

При этом впервые создали семьи 42,5 тыс. мужчин (46,1 тыс. в 2016 г., 47 тыс. в 2017 г.).

Каждый третий мужчина, заключивший брак, находился в возрасте 25 – 29 лет, каждый четвертый – в возрасте 20 – 24 лет.

Средний возраст вступления мужчин в первый брак в 2018 г. составил 28,1 года, повторный – 41,3 года.