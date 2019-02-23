Cторонники Гуаидо прорвали кордон полиции на границе Венесуэлы и Колумбии 2 23.02.2019, 21:53

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Фото: Schneyder Mendoza/AFP

Три сотрудника полиции Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста.

Сторонники Гуаидо прорвали в субботу кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера и прошли на венесуэльскую сторону моста, передает канал VPI TV в прямом эфире, сообщает ria.ru.

По предварительным данным, три сотрудника полиции Венесуэлы при этом перешли на колумбийскую сторону моста.

После этого первые четыре грузовика с гуманитарной помощью прибыли на границу Колумбии и Венесуэлы в районе города Кукута, но были встречены с венесуэльской стороны зарядами со слезоточивым газом. Грузовики были буквально обвешаны людьми, они проехали колумбийскую часть моста, но затем проезд им перекрыла венесуэльская полиция. В настоящее время люди бегут с моста назад из-за слезоточивого газа.

Как сообщает телеканал, еще один сотрудник вооруженных сил Венесуэлы перешел на колумбийскую сторону на мосту имени Симона Боливара.

Перед этим на этом мосту были отмечены силовые действия венесуэльских военных против сторонников оппозиции, требующих пропустить гуманитарную помощь в страну.

Как сообщает gazeta.ru, в Венесуэлу из Бразилии проехал грузовик с гуманитарной помощью. Ранее сухопутная граница с Бразилией была закрыта по распоряжению Мадуро.

Как пишет Гордон, временный президент Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуаидо сообщил, что американская гуманитарная помощь прибыла из Колумбии и уже находится на территории Венесуэлы, однако армия, подконтрольная Николасу Мадуро, мешает ее дальнейшему продвижению по территории страны.