Хуан Гуаидо: Блокада прорвана, десятки солдат покинули Мадуро 3 24.02.2019, 8:06

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Фото: EPA

Временный президент Венесуэлы сообщил о доставке гуманитарной помощи в страну.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и временный президент страны Хуан Гуаидо заявил, что часть гуманитарной помощи попала на территорию Венесуэлы.

"Они сказали, что мы не выйдем на границу: пришли все, и народ пришел встретить помощь. Они сказали, что помощь не проедет: грузовики (с помощью - ред.) пересекают страну. Они сказали, что у нас нет народа: это они остались одни, а десятки солдат их покинули", – написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

О проезде части машин на территорию Венесуэлы Гуаидо первый раз сообщил несколько часов назад. Он не уточнил, через какой международный переход проехали грузовики. Ранее сообщалось, что четыре грузовика попытались проехать из колумбийской Кукуты, но были остановлены полицией Венесуэлы с применением слезоточивого газа, а затем три их них были сожжены. На границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека и ранены еще 24.