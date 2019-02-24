«Сверху — ракета, а снизу — лапти с кальсонами» 2 24.02.2019, 10:39

2,265

Из послания Путина Федеральному стали известны две вещи.

— Первое — что мы будем жить лучше и мы будем жить веселее. И второе — что Путин защитит нас от страшных американских ракет, которые вот-вот нас уничтожат, — заявила Юлия Латынина в авторской программе «Код доступа» на «Эхе Москвы».

При этом Путин сделал важное заявление, что в случае поставки новых ракет США в Европу мы будем вынуждены — он сказал, я хочу это подчеркнуть, «вынуждены» — предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия и что вот как только угроза против России станет реальной, мы развернем виды вооружений и можем их использовать не только в отношении тех территорий, — сказал президент, — из которых исходит соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений.

Президент не более и не менее, как пригрозил ядерной войной, причем, заметим, не на атаку США, а вот если американцы просто разместят свое оружие в Европе, то, значит, мы можем жахнуть по центрам принятия решений, читай: по Вашингтону.

Причем мы, бедные, будем вынуждены, это просто будет ответ на страшную американскую агрессию. Мы будем жертвы. Жертвы, как известно, попадают в рай. Как шахиды...

Но, так или иначе, если верить, президенту, мы просто вынуждены будем ответить на эту страшную агрессию нашим неимоверным фантастическим, передовым оружием, всеми этими летающими блоками.

...Вот, в общем, при таких заявлениях можно ожидать, что вся эта история о грядущем уничтожении США будет на первых границах CNN, Fox News, будет паника: Вот сейчас Путин сбросит ядерную бомбу!.. И вот как-то на первых страницах совсем другое. Американцы озабочены немножко другим. Там подходит срок расследованию Мюллера.

...И вот почему игнорировали Владимира Владимировича — я думаю, на этом может пролить свет одно маленькое происшествие, которое случилось практически одновременно с посланием. Случилось оно на выставке оружия в Абу-Даби. Там гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал журналистам совершенно трагическую историю. Дело в том, что у России 2015 году был подписан контракт с Китаем на поставку комплексов С-400. И вот в исполнение контракта мы погрузили на судно «Никифор Бегичев» контейнеры с ракетами 40Н-6, сделанными для Китая.

То есть вот мы как раз поставили Китаю те самые волшебные ракеты, которые должны превращать чужие ракеты в скорлупки. И судно — надо же было такому случиться — попало в шторм в районе Северного моря, и ракеты намокли по слова Чемезова, причем все сразу, несмотря на герметичные контейнеры, в которых они поставлялись. И надо же такому случиться, пришлось весь груз уничтожить. Так что теперь следующие ракеты будут не раньше конца 2020 года.

Теперь это поразительное утверждение возбуждает некоторые вопросы, например: как может намокнуть ракета, которая выпускается с завода в герметичных транспортно-пусковых контейнерах? Как всё это, знаете, трагично. Вот вы представьте себе: 5–6 контейнеров каждую минуту едет по морю, и, оказывается, стоит им попасть в шторм — и они намокают. Как же, вообще, осуществляются морские перевозки? Как до нас доезжает нежная электроника, текстиль, автомобили. И главное — все. Нет чтобы один герметичный контейнер промок, а вот прямо все как один.

У меня еще вопрос: а на земле они в дождичек не намокнут? Я волнуюсь. Оказывается, мы создали такую промокаемую ракету — где гарантия, что она на земле будет в безопасности? И, вообще, зачем их везли морем? Потому что по территории России С-400 как раз возят по железной дороге. Зачем же этот нежный товар повезли морем? А там по морю ходят корабли НАТО. Вообще, Чемезов уверен, что это был шторм, а не климатическое оружие или, допустим, коварные натовские аквалангисты? Вот стоит, на мой взгляд, рассмотреть такую возможность, тем более, что все герметичные контейнеры погибли. Так что это наверняка или климатическое оружие, или натовские аквалангисты, или происки самого сатаны, воплощением которого натовские аквалангисты и являются.

Тут дело с этими намокшими ракетами вот в чем. Дело в том, что ЗРК С-400 «Триумф» был принят в России на вооружение еще в 2007 году. Его провезли на параде, с помпой объявили, что у нас вот супеп-пупер, что он может поражать воздушные и баллистические цели на дальности до 400 километров. Но это было, мягко говоря, вранье.

Дело в том, что для того, чтобы поражать С-400 должен был иметь новую ракету, вот эту самую намокающую 49Н6. А его приняли на вооружение с другими ракетами. Вы спросите, почему же его назвали С-400? Очень просто. Было принято такое решение, что если у комплекса С-300 есть детали от С-400, то это комплекс С-400. Это примерно, как если вы скажете, что если у «Жигулей» есть детали от «Мерседеса»,например, бампер, то, значит, это уже теперь «Мерседес», а не «Жигули». Легко посмотреть в интернете, что комплекс с «Триумфом» провезли по Красной площади еще в 2007 году, тогда же поставили на вооружение.

Опять же в интернете легко прочесть, что первые испытания ракеты для комплекса начались в 2015 году, а окончились испытания 7 месяцев назад — объявили — 3 июля 2018 года. То есть, учитывая эти обстоятельства, что ракеты завершили испытания за 7 месяцев до того, как утопли — намокли, пардон, — и через 11 лет после того, как комплекс поставили на вооружение, и учитывая, что контракт с Китаем был подписан в 2015 году, естественно, туда поставили старые ракеты, и китайцы волновались и спрашивали: «А где же новые?» Все-таки, согласитесь, как-то странно поставить современную технику, а к ней в место пуль — стрелы.

Так что самое разумное объяснение заключается в том, что никаких нет новых ракет, которые намокли, и что прекрасная история, которую нам рассказал Чемезов, является плагиатом известной истории про Ходжу Насреддина, который отдал железно на хранение и потом ему сказали, что железо съели мыши. Вот мыши железо не ели, а ракеты не намокали.

И вот я как-то думала, вдруг, если придет пора стрелять теми самыми «Цирконами» по Флориде, то тоже окажется, что их повезли из Химок, где их произвели, во Владивосток морем, по дороге они намокли… А так бы мы этой Флориде… так вломили! И я боюсь, что американские военные, они тоже умеют соображать, что к чему и они, с одной стороны, слушают речь Путина, а, с другой стороны, видят это происшествие с намокшими ракетами. И вообще, как говорила, у нас ракеты как царствие небесное. Они имеют то общее с царствием небесным, что их никто не видит. Вот их должны были увидеть китайцы, но они, по счастью, утопли.

Так то из речи Путина мы могли понять, то будут бомбить не только Воронеж, но и Нью-Йорк. Но все-таки, учитывая историю про мышей, которые съели ракеты, бомбить только Воронеж. Так что у нас так: сверху — ракета, а снизу — лапти с кальсонами. Это был спич о намокших ракетах.