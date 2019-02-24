Видеофакт: Противники аккумуляторного завода прошли по центру Бреста 3 24.02.2019, 17:19

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Встреча противников аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города.

Об этом сообщил tut.by правозащитник Роман Кисляк.

Противники строительства предприятия собрались на площади Ленина около 12.00. Как передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников, в 12.40 на площади присутствовало около 150 человек. По данным «Брестской газеты» — от 180 до 240 человек.

Собравшиеся обсуждали показанный на местном телеканале «Буг-ТВ» сюжет об аккумуляторном заводе, на котором побывал лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель науки профессор Сергей Жданок, пишет БелаПАН. В интервью телеканалу он сказал, что был на многих заводах и в Америке, и в Европе, и в России. «И то, что сегодня здесь представлено, — это самое последнее достижение в области аккумуляторного строения, — заявил ученый. — И с точки зрения экологической, и с точки зрения технологической — это лучшее, что есть в мире. Для меня никаких сомнений нет». Также он сказал: «То, что меня поразило на этом заводе, что здесь полный цикл производства, связанный с переработкой тех батарей, которые уже отслужили свой срок». Позже эта фраза была удалена из сюжета.

Затем часть людей вновь направилась с площади в направлении кинотеатра «Беларусь» по маршруту улица Пушкинская — улица Советская, рассказал Роман Кисляк.

В этот раз кормление и последовавшая за ним прогулка по городу прошли под усиленным наблюдением сотрудников милиции, на подступах площади стоял ОМОН, сообщает «Брестская газета». Задержаний во время кормления и прогулки не было.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Как сообщалось ранее, предприятие планирует выпустить первую пробную партию аккумуляторов в марте этого года.

Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.