СКА уверенно обыграл ЗТР и вышел в «финал четырех» Балтийской лиги 24.02.2019, 19:02

ФОто: belta

Белорусы победили украинских гандболистов со счетом 31:22.

Минский СКА в рамках Балтийской лиги на своей площадке нанес поражение запорожскому клубу ЗТР (31:22), став победителем группы "А" регулярного чемпионата. Армейцам достался прямой пропуск в "финал четырех", что пройдет в Минске, передает pressball.by.

Соперников по матчам за призовые места СКА узнает позже.

СКА — ЗТР — 31:22 (14:11)

СКА: Гирик (8), Вайлупов (7), Никуленков (4), Сотник (3), Алехин (2), Кривенко (2), Ушал (2), Хмельков (1), Черкащенко (1), Удовеня (1).

ЗТР: Тильте (7), Акименко (5), Ильченко (3), Северин (2), Исанчук (2), Артеменко (2), Ганчев (1).

Турнирное положение. Группа "А": СКА — 15 очков (10 игр), ЗТР — 13 (10), Драгунас — 13 (10), Пыльва — 12 (10), Риихимяки — 7 (10), Кехра — 0 (10).