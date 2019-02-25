Bloomberg: Беларусь занимает 81-е место по уровню здоровья населения 5 25.02.2019, 14:11

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Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Беларусь заняла в нем 81-е место.

Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания, следует из списка, составленного аналитиками Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка, сообщает РБК.

В первой десятке следом за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Беларусь - на 81-м месте. Выше в рейтинге оказались, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51) и даже Иран (69).

Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

По такому критерию, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, среди стран Европейского союза также лидирует Испания.

Кроме того, сравнимо высокие оценки получили Швейцария, Япония и Сингапур. Эксперты сделали такие выводы с учетом уровня доступности медицинской помощи и профилактических медуслуг, которые в этих странах могут получить дети в первые годы жизни (обученные медсестры, неотложная медпомощь для детей и пр.).

Исследователи Bloomberg также отмечают, что серьезное влияние на уровень здоровья нации оказывают пищевые привычки.

В частности, жители стран, где превалирует «средиземноморская диета», содержащая оливковое масло и полезные орехи, реже страдают серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем, например, жители стран, которые просто потребляют небольшое количество жиров.

В Северной Америке Канада (16) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств.

Высокое место Кубы (30) обусловлено, по мнению аналитиков, тем, что в этой стране очень развитая система профилактической медицины и действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии.

На африканские государства к югу от Сахары приходится 27 из 30 стран с самым нездоровым населением в рейтинге (оставшиеся три — Гаити, Афганистан и Йемен). Самое же здоровое население в этом регионе, по данным Bloomberg, на Маврикии (74-е место в мире), где уровень смертности от инфекционных заболеваний ниже, чем у соседей.

В рейтинг Bloomberg вошли страны с населением не менее 300 тыс. человек «и достаточными данными». Всего исследованием было охвачено 169 государств