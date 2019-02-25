Brexit: Лейбористы поддержат проведение повторного референдума 25.02.2019, 22:41

Об этом заявил глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение повторного референдума касательно выхода страны из ЕС, заявил глава партии Джереми Корбин, передает nv.ua со ссылкой на CNN.

Такое решение аргументированно желанием “предотвратить разрушительный вариант Brexit, к которому пытаются склонить страну тори”.

Ранее сообщалось, что три члена британского кабинета министров поддержали отсрочку Brexit в случае, если парламент не поддержит новое соглашение премьера Терезы Мэй с ЕС.

15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшим" из всех, на которое Лондон мог бы рассчитывать.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.