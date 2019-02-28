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Кредитная пирамида по-белорусски

  • Валерий Карбалевич
  • 28.02.2019, 12:57
  • 1,573
Валерий Карбалевич

Москва использует тактику плохого и хорошего cледователя.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович рассказал ТАСС, что Беларусь обратилась к России с просьбой предоставить кредит на 600 млн долларов для рефинансирования прежних займов от нее же.

Такая история повторяется каждый год. Возвращать долги Беларусь не в состоянии, поэтому просит дать новый кредит для возвращения старых. То у правительства России, то у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Еще летом прошлого года стало известно, что Минск просит у Москвы новый кредит размером 1 млрд долларов, чтобы вернуть долги России и ЕФСР. Однако представители правительства РФ ответили, что для рефинансирования займа фонда к нему и обращайтесь, а мы готовы предоставить только 600 млн долларов для возвращения собственно российского государственного долга.

Переговоры идут больше полугода, много раз встречались Лукашенко и Путин, министры двух стран. Тем не менее, согласно слов белорусского министра финансов Максима Ермоловича, решение еще не принято правительством России.

Российские кредиты, которые Беларусь возвращает лишь частично - это одна из форм субсидирования Россией белорусского экономики. Поэтому они являются сильным инструментом в руках Кремля для давления на Минск и содержания «союзника» на коротком поводке.

Обратите внимание, что российские руководители в последнее время публично акцентируют на этом внимание. 14 января премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании заявил:

«Мы сохраняем очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров, этот объем превышает 6,5 млрд долларов, не считая связанного кредита на строительство атомной станции.

В условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран, по сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях».

При этом он подчеркнул, что Москва не требует возвращения кредитов, выданных Минску, а продлевает их «по просьбе партнеров».

Во время последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи Владимир Путин отметил: «У нас и финансовые отношения развиваются. За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдан Беларуси - 6 с лишним миллиардов плюс 58 млрд рублей, по линии ЕФСР шесть траншей общим объемом 1,6 млрд долларов». Затем он добавил, что Беларусь «очень дисциплинированно в финансовом смысле выполняет свои обязательства».

Последний пассаж довольно интересный. Путин говорит противоположное тому, что говорил Медведев. Глава правительства намекает, что Беларусь не возвращает кредитов, а президент отмечает, что Минск дисциплинированно выполняет свои обязательства. Здесь, наверное, Москва использует тактику плохого и хорошего полицейского.

Эта кредитная пирамида, которая начнет очень быстро расти, когда заработает АЭС и Беларуси придется возвращать огромный кредит (10 млрд долларов), является особой темой в белорусско-российских отношениях. Москва рассматривает кредиты как сильное средство воздействия на союзника. Не исключаю, что ради принуждении Беларуси к строительству «союзного государства» Россия в какой-то момент может прекратить выдачу новых кредитов и потребует возвращения старых точно в срок, в полном объеме, строго соответственно графику. Чего Беларусь выполнить не в состоянии.

Белорусская сторона рассчитывает, что возвращать эти кредиты совершенно не придется. Ведь Россия многим странам простила огромные долги. А уж ближайшей «союзнице» сам Бог велел.

И здесь вступает в силу известное правило: если ты даешь человеку взаймы 100 долларов, то он зависит от тебя, а если ты даешь ему миллион долларов, то уже сам зависишь от него. А здесь речь идет примерно о 17 миллиардов (с учетом кредита за АЭС).

Лукашенко уверен, что не может Россия довести Беларусь до ситуации дефолта. Ведь это будет дефолт самой конструкции cоюзного государства и всего проекта ЕАЭС. И в некотором смысле он прав.

Поэтому вопрос, в какую сторону рухнет эта кредитная пирамида, еще долгое время будет оставаться актуальным.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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