Оптическая иллюзия с зеброй стала хитом Сети 7 28.02.2019, 18:26

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Новая оптическая иллюзия c зебрами заинтересовала соцсети, спровоцировав бурное обсуждение.

Необычный кадр был сделан в заповеднике Масаи-Мара возле границы Кении и Танзании 45-летним фотографом из Индии по имени Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi). На снимке запечатлены две зебры как будто бы с одной головой. Но это ни что иное, как обман зрения. Во время фотосъёмки одна зебра повернулась мордой на камеру, а вторая спрятала голову у неё под шеей, пишет «Ридус».

«Мать-Природа никогда не перестаёт гипнотизировать своих поклонников. Эта поза настолько удивительна и прекрасна, что я просто счастлив, что смог её запечатлеть. Мне как фотографу повезло оказаться в нужном месте в нужное время, всё остальное сделала природа», — рассказал фотограф изданию The Daily Mail, после чьей публикации снимок стал вирусным в соцсетях.

«Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что я вижу и разгадать загадку этой фотографии», — написал один из восхищённых юзеров.