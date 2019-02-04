В центре Москвы вспыхнул пожар: есть погибшие 4.02.2019, 9:55

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Фото: mchs.gov.ru

Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России, передает РБК.

Сообщение о возгорании по адресу Никитский бульвар, дом 12 поступило в экстренные службы в 00:55 (по Минску). Загорелась квартира на пятом этаже, позднее огонь распространился на четвертый этаж здания. Спасатели эвакуировали 42 жильцов, включая восемь детей. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, также в горевшем доме обрушились перекрытия на площади 300 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение пожара было осложнено тем, что здание было построено еще в 1912 году и имело деревянные перекрытия, также спасателям мешала сложная планировка квартир на загоревшихся этажах. Пожар локализовали в 03:49 (по Минску), ликвидировали в 05:10.

На месте происшествия работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, которая не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе.

Дом 12 на Никитском бульваре относится к объектам культурного наследия, в нем расположено более 100 квартир.