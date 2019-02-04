«Превратили «БелОМО» в частную лавочку и гнали заказы мимо завода» 10 4.02.2019, 11:14

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Вячеслав Бурский

Фото: Минск-Новости

За что могли задержать гендиректора Вячеслава Бурского.

Слухи о задержании гендиректора предприятия «БелОМО», которое выпускает военные оптические прицелы и системы наведения, появились еще на прошлой неделе, пишет kp.by. Об этом рассказали сотрудники завода. Однако в приемной гендиректора до сих пор хранят молчание. Ничего пока официально не комментирует ни Следственный комитет, ни Комитет государственной безопасности. Однако журналистам удалось выяснить некоторые подробности.

- Вячеслава Александровича задерживали в России, делом занимается КГБ Беларуси, - сообщил источник на предприятии. - На предприятии уже неделю работают следователи - они изымают документацию за последние десять лет работы завода.

Сейчас по стране прокатилась волна задержаний чиновников. Предъявленные обвинения - получение взяток. Есть ли вероятность, что Вячеслав Бурский попал в эту же «волну»? Источник уверят, что претензии следователей никак не связаны с получением или дачей взятки. По его словам, дело касается экономических преступлений:

- Если говорить кратко, то руководство предприятия превратило «БелОМО», по сути, в частную лавочку, и гнало заказы мимо завода, - рассказал «Комсомолке» источник.

На сайте «БелОМО» Вячеслав Александрович до сих пор указан как гендиректор предприятия. Однако по некоторым данным, уже несколько недель исполняющим обязанности руководителя «БелОМО» является его первый заместитель - Александр Мороз.

Свою работу на заводе Вавилова Вячеслав Бурский начал еще в 1970 году простым инженером. Позже работал главным технологом, главным инженером. В 1992 он возглавил предприятие и в должности директора уже целых 27 лет. К настоящему моменту он является доктором технологических наук, профессором. В 2008 году из рук Лукашенко Вячеслав Бурский получил орден Отечества III степени, а несколько лет назад - орден Отечества II степени.

Белорусское оптико-механическое объединение («БелОМО») специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств. Основное направление - военная продукция. «БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения, лазерные целеуказатели, тепловизоры и другую оптическую продукцию для военных.